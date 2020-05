Mundo

Pandemia da Covid-19 pode revitalizar o Estado Islâmico

A pandemia da Covid-19 pode revitalizar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) no Médio Oriente, com os jihadistas a beneficiarem de um confinamento ao qual já estão adaptados, alerta o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO).

Os extremistas podem aproveitar todos os cenários possíveis

Fotografia: DR

Num relatório, ontem, publicado, sobre tendências de pedidos de asilo, a agência estima que estes podem vir a aumentar no médio prazo, caso a pandemia se agrave nos países mais desfavorecidos e haja, em paralelo, um aumento da insegurança, o que admite ser um quadro plausível.



“A suspensão das operações da coligação global ([sobretudo no Iraque) deixou um vazio de poder que o Estado Islâmico está a tentar explorar. Sendo autónomo e a viver em esconderijos remotos, o EI já está socialmente isolado e bem preparado para confinamentos”, aponta o relatório.



De acordo com o EASO, os jihadistas poderão tirar parti-do das forças militares locais estarem “mal equipadas e “distraídas” com a assistência em catástrofes e aplicação do recolher obrigatório” no quadro da pandemia da Covid-19 para se reagruparem e voltarem a ser mais activas em grande parte da região, isto apesar de terem perdido, recentemente, o seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, morto num ataque das forças norte-americanas.



“Tal cenário, combinado com um potencial para a escassez de alimentos e destabilização a nível de segurança, caso a Covid-19 se propague em países com baixos rendimentos, pode levar a um au-mento na migração relacionada com asilo no médio prazo”, adverte então o EASO, que “convida” os Estados-membros da União Europeia (UE) a prepararem-se para tal cenário.



De acordo com dados di-vulgados pela agência no final do mês de Abril, os pedidos de asilo na UE baixaram para praticamente metade em Março, mês em que a maioria dos Estados-membros encerraram as fronteiras para combater a pandemia da Covid-19, revelou, ontem, o Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO).



Em Março, foram introduzidos 34.737 pedidos de asilo na UE, o que representa uma quebra de 43 por cento face ao mês anterior, notando que, imediatamente antes de a pandemia atingir a Europa, os números de requerimentos haviam sido muito elevados, designadamente 65.300 em Janeiro e 61.100 em Fevereiro, um aumento de 16 por cento face ao período homólogo.



A EASO atribui esta queda nos pedidos de asilo que deram entrada na UE ao facto de o surto do novo coronavírus ter afectado, em diferentes graus, o funcionamento das autoridades responsáveis pelo asilo, tanto no que diz respeito às actividades dos próprios sistemas de asilo, como devido às restrições nas fronteiras.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia da Covid-19 provocou mais de 283 mil mortos e infectou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios, sendo para já os países desenvolvidos os mais afectados.