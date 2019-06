Mundo

Papa apela às petrolíferas para a transição energética

O Papa Francisco exortou os responsáveis das empresas petrolíferas a apostarem numa “transição energética radical”, única forma de salvar o planeta, alertando que as alterações climáticas ameaçam a espécie humana

Fotografia: DR

“Os nossos filhos não têm de pagar o custo da irresponsabilidade da nossa geração”, afirmou o Papa perante responsáveis de companhias petrolíferas com quem se reuniu no Vaticano para falarem sobre o tema “A transição energética e o cuidado da casa comum”. “É necessário haver uma transição energética radical para salvar a nossa casa comum, o planeta”, declarou o chefe da Igreja Católica, acrescentando que “a actual crise ecológica, nomeadamente as alterações climáticas, ameaçam o futuro de toda a família humana”.

Durante muito tempo, sublinhou o Papa, "ignorou-se colectivamente os resultados das investigações científicas e as previsões catastróficas, para as quais agora não se pode olhar com desprezo nem ironia”.

Segundo Francisco, é necessário que as empresas petrolíferas pensem com responsabilidade, tendo em conta o impacto das acções a curto e longo prazo.

“A crise climática pede acções determinadas agora e aqui. Não podemos dar prioridade a vantagens económicas a curto prazo”, ressalvou o Papa, lamentando que são os pobres que mais sofrem o impacto das alterações climáticas, além das futuras gerações que vão herdar “um mundo muito estragado”.

“O futuro é nosso, gritam os jovens, e têm razão”, concordou o Papa. Durante a manhã, um grupo de jovens que apoiam a iniciativa da jovem sueca Thumberg, incentivadora de greves escolares todas as sextas-feiras pela defesa do planeta e para chamar a atenção para a emergência climática, manifestaram-se junto da basílica de São Pedro, no Vaticano.