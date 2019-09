Mundo

Papa denuncia maus tratos a pessoas com Alzheimer

O Papa Francisco pediu, on-tem, mais apoio às pessoas com alzheimer e denunciou que estes doentes são frequentemente vítimas de maus tratos e abusos.

Fotografia: DR

Os doentes “são frequentemente vítimas de violência, maus tratos e abusos que minam a dignidade”, disse o chefe da Igreja Católica, numa mensagem por ocasião do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se assinala a 21 de Setembro. “Vamos orar pela conversão dos corações, pelas pessoas com doença de alzheimer, pelas famílias e por aqueles que cuidam delas com amor”, disse. De acordo com o Relatório Mundial de 2018, a cada três segundos uma pessoa desenvolve demência.

Estima-se que em 2017 existiam 50 milhões de pessoas com demência em todo o mundo - um número que dobrará quase a cada 20 anos. Em Maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou as primeiras directrizes para reduzir o risco, incluindo alimentação saudável, actividade física regular e não fumar.

Cerca de 5 a 8% das pessoas com mais de 60 anos têm doença de alzheimer e outras formas de demência.