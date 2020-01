Mundo

Papa e o Presidente da RDC abordam conflitos armados

O Papa Francisco recebeu ontem o Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, abordando o conflito armado e a epidemia de Ébola no Leste do país, anunciou o Vaticano.

Fotografia: DR

Durante o encontro, as duas personalidades “abordaram a situação actual do país, com particular atenção o sofrimento da população nas províncias do Leste devido ao persistente conflito armado e à propagação do vírus do ébola”, refere a declaração partilhada no portal do Vaticano.

Segundo o mesmo documento, o líder da Igreja Católica e o Presidente congolês assinalaram “a urgência de uma coordenação e cooperação a nível nacional e internacional para proteger a dignidade humana e promover a convivência civil, começando pelos muitos refugiados e deslocados que enfrentam uma grave crise humanitária”. A RDC enfrenta uma epidemia de ébola declarada, oficialmente, em Agosto de 2018, que afecta as províncias de Kivu-Norte, Kivu-Sul e Ituri. Desde o início, as autoridades de Saúde congolesas contabilizaram 3.409 casos (dos quais 3.291 confirmados em laboratório) e 2.236 mortos, de acordo com o balanço de 15 de Janeiro. As actividades de resposta e combate à doença são interrompidas com regularidade devido à insegurança resultante da violência armada numa região povoada por vários grupos armados.

Durante a audiência concedida pelo Papa Francisco ao Chefe de Estado congolês, foi também assinado um acordo que “estabelece o quadro legal” para as relações entre a RDC e o Vaticano, refere o comunicado.