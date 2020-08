Mundo

Papa emérito Bento XVI gravemente doente, diz biógrafo

Bento XVI está gravemente doente com uma infecção por herpes zoster no rosto desde seu regresso a Roma no final de Junho, depois de visitar o irmão, o arcebispo Georg Ratzinger, relata o "Passauer Neue Presse", que cita o biógrafo do Papa emérito.

Bento XVI expressou o desejo de descansar no antigo tumulo do seu antecessor, o Papa João Paulo II, na cripta de São Pedro

De acordo com o biógrafo Peter Seewald, que no sábado passado entregou a Joseph Ratzinger a sua biografia, o Papa emérito, de 93 anos, está num estado extremamente delicado, embora se tenha mostrado optimista, apesar da doença, relata o jornal. Seewald explicou que Bento XVI raciocina e mantém a memória, embora a voz seja praticamente impercetível, e que o Papa emérito declarou que, se recuperar as forças, poderá escrever algumas linhas novamente.

O testamento de Bento XVI já está escrito e será tornado público após sua morte, acrescentou. Ratzinger expressou o desejo de descansar no antigo tumulo do seu antecessor, o Papa João Paulo II, na cripta de São Pedro. João Paulo II repousa Capela de São Sebastião, contigua à que alberga a escultura La Pietà (A Piedade), de Miguel Ângelo.

Seewald e Bento XVI publicaram em conjunto quatro livros de entrevistas com uma circulação internacional de cerca de três milhões de cópias. A biografia feita por Seewald é a mais abrangente e detalhada do Papa emérito e já vai na 3.ª edição desde que foi publicada, este ano. Já está a ser planeada a tradução em dez idiomas.

Na apresentação do livro, no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos jardins da Cidade do Vaticano, onde reside o Papa emérito desde que renunciou, em Fevereiro de 2013, participou também o seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Gänswein. Bento XVI agradeceu a Seewald, quem descreveu como um historiador profundo e "narrador vivo" da sua história pessoal.

A apresentação pessoal do livro teve de ser adiada várias vezes por causa da pandemia de Covid-19. O irmão do Papa emérito, que estava gravemente doente, morreu no passado dia 01 de Julho, aos 96 anos. Bento XVI visitou o irmão em Ratisbona, entre 18 a 22 de Junho, depois de voar do Vaticano para Munique acompanhado do seu secretário pessoal, de um médico, uma enfermeira, uma outra pessoa também cuidadora e o vice-comandante do Corpo da Guarda do Estado da Cidade do Vaticano.