Papa emérito Bento XVI já regressou ao Vaticano

Julgamento do “Caso BNA” retoma na próxima terça-feira

A Câmara Criminal do Tribunal Supremo retoma na próxima terça-feira, em Luanda, o julgamento do “Caso 500 milhões de dólares do BNA”, com as alegações orais da acusação e da defesa dos réus Valter Filipe Duarte da Silva, José Filomeno de Sousa “Zenu” dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebastião e António Samalia Bule Manuel, de acordo com um despacho da Câmara Criminal a que o Jornal de Angola teve acesso.