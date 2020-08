Mundo

Papa Francisco associa-se ao “Jubileu da Terra”

O Papa convidou, ontem, as comunidades católicas a celebrar, amanhã, 1 de Setembro, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação, associando-se à iniciativa ecuménica que assinala a instituição, há 50 anos, do Dia da Terra.

Fotografia: DR

A iniciativa de oração e acção decorre até 4 de Outubro, festa de São Francisco de Assis, começando com o “Jubileu da Terra”.

“Saúdo as diversas iniciativas, promovidas em várias partes do mundo, entre elas o concerto que decorre hoje (ontem), na Catedral de Port-Louis, capital das Maurícias, onde infelizmente se verificou recentemente um desastre ambiental”, disse Francisco, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus, no Vaticano.



A Igreja Católica está a viver desde Maio um ano dedicado à encíclica ‘Laudato si’.



Os responsáveis cristãos apontam para “a necessidade de restaurar o equilíbrio nos próprios sistemas de vida, afirmando a necessidade de igualdade, justiça e sustentabilidade”, confirmando a necessidade de uma “voz profética em defesa da casa comum”.