Papa Francisco chega a Banguecoque, primeiro destino da visita à Ásia

O papa Francisco aterrou hoje em Banguecoque para uma visita de três dias à Tailândia, a primeira etapa de uma viagem pela Ásia que também inclui o Japão.

Fotografia: DR

O avião que transportava o papa, o primeiro líder católico a visitar estes dois países em mais de 30 anos, aterrou pouco depois do meio-dia (06:00 em Luanda ), no aeroporto internacional Don Mueang, na capital tailandesa. O último papa a visitar a Tailândia foi João Paulo II em 1984.

Francisco foi recebido por dignitários do Governo tailandês e da hierarquia católica no país, além de várias salvas de artilharia. Uma das primeiras pessoas a cumprimentar o papa, assim que desceu do avião, foi a prima Ana Rosa Sivori, freira de 77 anos que vive na Tailândia há 53 anos, e que por falar a língua vai ser a tradutora de Francisco durante a visita ao país. Jorge Bergoglio, de 82 anos, não tem prevista qualquer actividade pública para o dia de chegada, mas na quinta-feira vai ser recebido oficialmente pelo primeiro-ministro tailandês, o general Prayut Chan-ocha, e pelo rei Vajiralongkong da Tailândia.

O papa manterá ainda um encontro com o patriarca supremo budista e celebrará uma missa no estádio nacional de Banguecoque. A Tailândia, um país de 66 milhões de habitantes, de maioria budista, conta com uma pequena comunidade católica de 388 mil pessoas, ou 0,58 por cento da população total. A visita de Francisco assinala também o 350.º aniversário da primeira missão directamente dependente do Vaticano, durante o papado de Clemente IX, em 1669.O desarmamento nuclear global, a luta contra o tráfico de pessoas e uma homenagem às pequenas comunidades católicas da Tailândia e Japão são os objectivos mais políticos da viagem papal.