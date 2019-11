Mundo

Papa Francisco pede fim das armas nucleares no mundo

O Papa Francisco divulgou ontem uma mensagem em vídeo sobre a viagem que realiza ao Japão, onde visitará as cidades de Hiroshima e Nagasaki, pedindo que “o poder destrutivo das armas nucleares nunca mais seja utilizado na história”.

Fotografia: DR

Francisco viaja hoje para a Tailândia, onde relançará o diálogo com os budistas e depois desloca-se ao Japão, onde visitará Hiroshima e Nagasaki, as cidades que sofreram os bombardeamentos atómicos em 1945.

“O tema escolhido para a minha visita é 'proteger toda a vida'. Esse forte instinto, que ressoa nos nossos corações, para defender o valor e a dignidade de toda pessoa humana, adquire particular importância diante das ameaças à convivência pacífica que hoje o mundo tem de enfrentar, especialmente em conflitos armados”, afirmou o Papa em espanhol, o idioma que usará durante a viagem.

Francisco lembrou que o Japão está “muito consciente do sofrimento causado pela guerra” e afirmou que “o uso de armas nucleares é imoral”.

O Papa espera também que a sua visita encoraje o povo japonês “no caminho do respeito mútuo e do encontro que leva a uma paz segura e duradoura, que não volte atrás”.

No vídeo, enviado na sexta-feira aos tailandeses, Francisco elogiou o facto de “a Tailândia trabalhar muito para promover a harmonia e a convivência pacífica, não apenas entre o seu povo, mas em toda a região do Sudeste Asiático”.

Francisco sublinhou que a viagem ao país servirá também para “fortalecer os laços de amizade” com os budistas e para “destacar a importância do diálogo inter-religioso, do entendimento mútuo e da cooperação fraterna, especialmente ao serviço dos pobres, necessitados e ao serviço da paz”.

Esta é a 32ª viagem internacional do Papa e a 4ª deslocação à Ásia.