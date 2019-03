Mundo

Papa Francisco visita África no mês de Setembro

Papa Francisco vai visitar Moçambique entre 4 e 6 de Setembro deste ano, numa “viagem apostólica” que se vai estender a Madagáscar e às Maurícias e até ao dia 10 do mesmo mês. O anúncio foi feito pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, numa comunicação ao país em que considerou que será um “momento histórico”, e confirmada por um porta-voz da Igreja, ouvido pela agência Lusa.

“A visita do Papa Francisco é a segunda de um sumo pontífice a Moçambique, 30 anos depois de João Paulo II nos ter honrado com a sua presença”, referiu Filipe Nyusi acrescentando que se trata de “uma oportunidade para reforçar a fé do povo moçambicano”, num momento em que o país tenta recuperar dos estragos provocados pela passagem do ciclone “Idai”. O Chefe do Estado agradeceu o apoio internacional que o país tem recebido.

Em comunicado, a Santa Sé especifica que Francisco vai visitar as cidades de Maputo, Antananarivo (Madagáscar) e Port Louis (Maurícias).