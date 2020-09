Mundo

Papa não vai receber Pompeo

O Papa Francisco não vai receber o secretário de Esta-do norte-americano, Mike Pompeo, que esta semana vai fazer uma visita à Itália, alegando que seria um gesto que poderia interferir na campanha eleitoral nos Estados Unidos.

Fotografia: DR

A decisão de Francisco surge numa altura em que os Estados Unidos criticam a abordagem do Vaticano à China. Francisco, que já recebeu Pompeo em Outubro do ano passado, não recebe personalidades políticas durante as campanhas políticas, para evitar qualquer tipo de instrumentalização.

No entanto, o candidato presidencial norte-americano Joe Biden vai reunir-se com o secretário de Estado e número dois do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as Relações com os Estados, Dom Paul Gallagher.

Durante a visita à Itália, que decorrerá de 29 a 30 deste mês, Pompeo falará na Embaixada dos Estados Unidos no decorrer do simpósio organizado pela Santa Sé sobre o Avanço e a Defesa da Liberdade Religiosa por Meio da Diplomacia. O secretário de Estado abordará também um dos temas mais espinhosos que provocaram um distanciamento nas relações entre os Estados Unidos e o Vaticano: a aproximação da Igreja com a China.