Mundo

Papa recebido em Moçambique com críticas por parte da oposição

O Papa Francisco saiu às 18:25 locais (menos uma hora em Angola) do avião que o transportou até à Base Aérea de Maputo, para uma visita ao país, que vai durar até sexta-feira. Uma forte ovação eclodiu assim que se viu o Papa, recebido na pista pelo Presidente moçambicano, Filipe Niusy.

Fotografia: DR

À sua espera, já noite, estavam centenas de peregrinos no aeroporto a entoar cânticos que o chamam de mensageiro da paz e reconciliação.

Após uma cerimónia de boas-vindas e depois de percorrer em papamóvel algumas avenidas da cidade, diante de milhares de moçambicanos, o programa do líder da igreja católica continua amanhã, com uma visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio da Ponta Vermelha, onde fará o seu primeiro discurso em Moçambique.

Segundo a agência Lusa, durante a viagem episcopal a Moçambique, que termina sexta-feira, o Papa vai reunir-se com o Presidente Filipe Nyusi e com representantes da sociedade civil, autoridades e do corpo diplomático. Também membros do clero e de instituições religiosas serão visitados pelo Papa, assim como um hospital em Maputo.

Um dos momentos-chave da intervenção do papa em Moçambique será na missa campal de sexta-feira, no Estádio Nacional do Zimpeto, que se espera cheio e com projecção complementar no exterior, para quem não conseguir lugar.

O Ministério do Trabalho anunciou na terça-feira, em comunicado, que vai ser decretada tolerância de ponto para sexta-feira na cidade e província de Maputo, de modo a possibilitar que todos possam assistir à missa do Santo Padre.

O que ainda não se sabe é se irá ser respeitado o apelo feito pelo Presidente Filipe Nyusi, para que, durante a presença do Papa no país, sejam suspensas todas as actividades relacionadas com a campanha eleitoral. O Presidente moçambicano afirmou que estão criadas as condições para a visita do Papa e que esta se trata de uma grande festa e de um momento para reflexão entre moçambicanos.

“O trabalho foi feito ao detalhe, incluindo coisas que nem fazem parte da visita, mas que foram reparadas. As condições estão criadas e estamos satisfeitos”, disse o Chefe de Estado moçambicano, falando durante a última visita aos locais por onde o Papa Francisco vai passar.

“Todos os moçambicanos são exortados a acompanhar esta visita. É um dia de festa e foi decretada tolerância de ponto para Maputo. É um momento para celebrarmos e para estarmos juntos”, afirmou Filipe Nyusi.

Mas a verdade é que a oposição é crítica em relação ao período em que decorre a visita do Papa ao país. A Renamo já referiu que o acontecimento pode ser aproveitado pelo Governo para favorecer a Frelimo e assim montar um “circo mediático” para os seus candidatos se “exibirem”.