Mundo

Papa apela ao diálogo na Nicarágua

O Papa Francisco manifestou ontem dor pelos actos violentos que ocorrem na Nicarágua como resultado da crise sociopolítica e pediu que se retome o diálogo, se respeite a liberdade e a vida das pessoas.

Francisco fez estas reflexões momentos depois de rezar o Angelus dominical, à janela do Palácio Apostólico do Vaticano, e perante milhares de fiéis que se reuniram na praça de São Pedro, no Vaticano, para o escutar.

O Papa disse que reza "pelas vítimas da violência na Nicarágua e pelas suas famílias" e afirmou que "a Igreja é sempre partidária do diálogo", pelo que pediu "um compromisso activo para se respeitar a liberdade e a vida".

"Rezo para que termine esta violência e se assegurem as condições para retomar o diálogo o mais breve possível", disse Jorge Bergoglio.

A Nicarágua vive desde há quase 50 dias uma crise sociopolítica, a mais sangrenta desde os anos 80, que fez, pelo menos, 108 mortos e cerca de um milhar de feridos, segundo dados do Centro Nicaraguense dos Direitos Humanos (Cenidh).

Os protestos contra o Governo de Daniel Ortega começaram em Abril por causa de reformas na segurança social e acentuaram-se devido às mortes registadas durante as manifestações.