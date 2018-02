Mundo

Papa convoca oração pela paz em Kinshasa

O Papa convocou ontem uma jornada mundial de oração e jejum pela paz para 23 de Fevereiro, dedicada ao fim da violência na República Democrática do Congo (RDC) e no Sudão do Sul.

Papa Francisco promove jornada de grande oração

Fotografia: Vincenzo Pinto ! AFP



“Perante o trágico arrastamento de situações de conflito em diversas partes do Mundo, convido todos os fiéis para uma jornada especial de oração e jejum pela paz, a 23 de Fevereiro, na sexta-feira da primeira semana da Quaresma”, anunciou o Papa Francisco.

A convocatória foi lançada ontem depois da oração do Angelus, tendo o Papa convidado outras confissões religiosas a juntarem-se aos cristãos nesta oração mundial pela paz.

“Como noutras ocasiões similares, convido os irmãos e irmãs não-católicos e não-cristãos a associarem-se a esta iniciativa, das formas que julgarem mais oportunas, mas todos juntos”, acrescentou. O Papa adiantou ainda que o momento será mais do que uma oração, será a oportunidade de cada um dizer “não à violência” considerando que as vitórias obtidas com a violência são falsas vitórias.

O governo e a oposição têm protagonizado actos políticos que levam o povo a posições extremas, as quais resultam em violência com episódios terríveis, conforme atestam as denúncias da comunidade internacional sobre o país.