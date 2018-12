Mundo

Papa Francisco afasta conselheiros

O Papa Francisco afastou do seu grupo de conselheiros mais próximos dois cardeais envolvidos em escândalos de abusos sexuais, incluindo o australiano George Pell, anunciou o Vaticano.

Fotografia: DR

Pell tirou uma licença sem termo definido do seu cargo à frente do secretariado para a Economia, um dos cargos mais poderosos no Vaticano, para se defender das acusações de abusos sexuais na Austrália, disse Greg Burke, porta-voz do Vaticano.

Questionado se Pell, de 77 anos, ainda era o ministro da Economia no Vaticano, Burke sugeriu que sim, dizendo que não houve qualquer anúncio em contrário. O outro membro afastado do chamado C-9, o grupo de nove cardeais que se reúne periodicamente com o Papa em Roma, é Francisco Javier Errázuriz, do Chile, de 85 anos, antigo arcebispo de Santiago.