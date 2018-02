Mundo

Papa Francisco ignora textos sobre heresia

O Papa Francisco explicou a membros da Companhia de Jesus que, para preservar a sua “saúde mental”, “conhece mas não lê” as acusações de heresia formuladas pelos grupos opositores católicos.

Fotografia: DR

A revelação do chefe da igreja foi transmitida ao grupo de jesuítas com quem se encontrou no Chile, durante a deslocação oficial que realizou no passado mês de Janeiro.

“Por saúde mental eu não leio as páginas da internet da chamada 'resistência'. Sei quem são, conheço os grupos, mas não os leio, simplesmente para preservar a minha saúde mental. Quando há alguma coisa séria informam-me para que tome conhecimento. É um desgosto, mas é preciso seguir em frente”, disse Francisco aos jesuítas de Santiago do Chile. A conversa com os jesuítas vai ser publicada na próxima edição da revista da Companhia de Jesus, Civilta Ca-tólica, sendo que alguns ex-

tractos foram editados ontem no jornal italiano “Corriere della Sera”.

O Papa Francisco acrescenta que é normal que exista oposição quando se levam a cabo mudanças e destaca que quando sente que existe resistência tenta dialogar mesmo que as críticas tenham origem em pessoas que acreditam na verdadeira doutrina.