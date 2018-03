Mundo

Papa Francisco pede oração por cristãos

O papa Francisco pediu ontem para se rezar pelos irmãos do Médio Oriente e, em especial, pelos cristãos perseguidos, no final da au-diência geral que se celebra todas as quartas-feiras.

Fotografia: DR

Durante a saudação aos fiéis de língua árabe, procedentes da Síria e de outros países do Médio Oriente, Francisco pediu, improvisando sobre o discurso escrito, orações para esta região do mundo tão atormentada.

"Temos de rezar por estes irmãos que estão em guerra e pelos cristãos perseguidos, que querem expulsar desta terra", afirmou.

No domingo, depois da oração do Angelus, Francisco referiu-se à situação da região síria de Ghouta Oriental e pediu o fim imediato da violência e o acesso à ajuda humanitária na região em que há combates.

O papa Francisco também recordou que “este mês de Fevereiro foi um dos mais violentos em sete anos de conflito, (com) centenas, milhares de vítimas civis, crianças, mulheres e idosos”, denunciando ainda que “foram atacados hospitais”, e que “as pessoas não têm o que comer”.

