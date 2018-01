Mundo

Papa Francisco pede perdão por abusos sexuais

O Papa pediu perdão pelos crimes de pedofilia cometidos por membros da Igreja Católica no Chile, referindo que sentiu “dor e vergonha” diante do “dano irreparável” causado às crianças vítimas de abusos sexuais.

Papa Francisco

Francisco, que se encontra no Chile para uma visita de três dias, falava durante um encontro com membros do corpo diplomático e políticos chilenos. “Aqui não posso deixar de manifestar a dor e a vergonha que sinto perante o dano irreparável causado às crianças por elementos da Igreja”, disse o Sumo Pontífice.

As palavras do Papa foram recebidas com aplausos por quase 700 pessoas.“Quero unir meus irmãos no episcopado, pois é justo pedir perdão e apoiar as vítimas com todas as suas forças, ao mesmo tempo devemos esforçar-nos para que estes actos não se repetam”, disse o Papa.

A chegada de Francisco reviveu o escândalo dos sacerdotes que abusaram de crianças, tendo a organização Bishop Accountability publicado esta semana uma lista de 80 sacerdotes, clérigos e uma freira acusados de abusos sexuais de menores no país sul-americano.

Entretanto, três igrejas católicas chilenas foram incendiadas na madrugada, horas depois da chegada do Papa.Dois dos ataques afectaram igrejas católicas na localidade de Cunco, a 700 quilómetros de Santiago, na região de Araucanía, que ficaram totalmente consumidas pelas chamas.