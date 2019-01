Mundo

Papa ordena investigação a alegados abusos sexuais

O Papa Francisco ordenou que sejam investigados os alegados casos de abusos sexuais por parte de alguns membros da Congregação dos Irmãos Maristas no Chile, anunciou ontem o Vaticano.

Fotografia: DR

A investigação será feita a pedido do Papa pela Congregação para a Doutrina da Fé.

O porta-voz interino do Vaticano, Alessandro Gisotti, disse à agência noticiosa EFE que esta é uma medida excepcional, uma vez que a congregação é composta por leigos.

Alessandro Gisotti adiantou que como regra, a Congregação para a Doutrina da Fé trata desses crimes so-mente quando as acusações dizem respeito a sacerdotes.

Os Maristas são religiosos seculares, fizeram votos, mas não foram ordenados.

O porta-voz disse ainda que surgiram relatos de abusos na escola dos Maristas durante a missão especial no Chile, ordenada pelo Papa em Fevereiro e Maio de 2018 e realizada pelo arcebispo de Malta, Charles Scicluna, e pelo padre espanhol Jordi Bertomeu.

As denúncias sobre os abusos cometidos nas escolas dos irmãos maristas incluem casos ocorridos há várias décadas, que nunca tinham sido denunciados.

As investigações sobre casos de abuso sexual na Igreja Católica do Chile levaram já à abertura de 148 processos que indiciam a existência de pelo menos 255 vítimas.

No início de Agosto, num gesto de transparência da Igreja chilena, a Conferência Episcopal do país publicou uma lista com os nomes de bispos, sacerdotes e diáconos condenados, pela justiça civil ou canónica, por abuso sexual de menores.

Durante a viagem ao Chile, em Janeiro, o Papa pediu perdão pelos crimes de pedofilia.