Mundo

Papa pede compreensão à causa dos imigrantes

O Papa Francisco saudou ontem a recente assinatura do pacto migratório mundial elaborado pelas Nações Unidas (ONU) e disse esperar que a comunidade internacional seja responsável e solidária com os que deixam os seus países de origem.

Líder da Igreja Católica aplaude acordo de Marraquexe

Fotografia: DR

“Espero que a comunidade internacional, graças a este instrumento, possa actuar com responsabilidade, solidariedade e compaixão para os que, por diversas razões, abandonaram o seu país”, afirmou Francisco desde a janela do Palácio Apostólico do Vaticano e momentos depois da reza do Ángelus.

O Pacto Mundial para uma Migração Segura, Ordenada e Regular das Nações Unidas foi aprovado em 10 de Dezembro por mais de 150 países que compareceram à conferência intergovernamental da ONU organizada na cidade marroquina de Marraquexe.

O documento é composto de 23 objectivos e é o primeiro texto mundial sobre este fenómeno que oferece um marco de cooperação para tramitar melhor a migração a nível local, nacional e internacional. Países como Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Itália, Áustria e Hungria, entre outros, retiraram-se do pacto.



Manifestação em Roma

Milhares de pessoas, incluindo centenas de africanos, saíram no sábado às ruas do centro de Roma para pedir mais direitos para os imigrantes e contra a última lei promovida pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, que limita a possibilidade de se conseguir asilo no país, noticiou a agência Efe.

A manifestação foi organizada pelo sindicato USB, o partido Poder ao Povo e por outros grupos sob o slogan: “Não somos criminosos, somos escravos”.

Nas primeiras fileiras estavam sobretudo imigrantes africanos, pedindo que os seus direitos sejam garantidos e que o racismo acabe.

Muitos manifestantes vestiam coletes amarelos como os usados nos protestos em Paris contra as políticas do Governo francês. Dos altifalantes usados na manifestação se podia ouvir a canção símbolo deste protesto: “Get up, stand up”, de Bob Marley.

/>“Estamos cansados do ra-cismo que temos que sofrer todo dia. Muitos de nós vie-mos de países em guerra, de pobreza, pedimos só direitos, uma permissão de residência”, disse um jovem maliano à imprensa. Outro jovem referiu: “Não somos criminosos, somos trabalhadores. Escravos nos campos que vocês não querem ver. Aqueles que colhem a verdura que depois vocês comem”.

Os manifestantes insistiam em que imigração “não quer dizer criminalidade” e que a única coisa que pedem é que “não sejam invisíveis, para poder assim conseguir trabalho e uma casa”.

O protesto transcorreu pacificamente pelas ruas de Roma entre slogans, cantos e danças enquanto numa manifestação em Turim também convocada a favor dos direitos dos imigrantes houve alguns momentos de tensão entre manifestantes anti-sistema e a Polícia.

“Foram reduzidos em mais de 100 mil o número de imigrantes desembarcados (em Itália). Alguns ficam nervosos porque perderam dinheiro. Podem organizar todas as manifestações que queiram com bandeiras vermelhas e imigrantes clandestinos. Eu penso antes nos italianos. Sigo em frente”, respondeu Salvini no Twitter aos protestos de sábado.

A nova lei suspende as permissões de residência por motivos humanitários, que eram concedidas durante dois anos e davam acesso ao mercado de trabalho e à segurança social aos refugiados, e no seu lugar foram introduzidas permissões de um ano de “protecção especial”.

Além disso, será negada ou rejeitada a protecção internacional no caso de o imigrante ser condenado em via definitiva, também pelos crimes de estupro, venda de drogas, roubo e extorsão, e se declara como “delito de particular alarme social” a mutilação genital.