Mundo

Papa pede determinação para evitar os naufrágios

O Papa Francisco apelou ontem à comunidade internacional que actue com determinação e prontidão de forma a evitar os naufrágios no Mediterrâneo, numa mensagem após a oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Fotografia: DR

Francisco recordou que nas últimas semanas “chegaram as dramáticas notícias de naufrágios de barcos cheios de imigrantes no Mediterrâneo”, expressou “dor por estas tragédias” e dedicou os pensamentos e oração” às vítimas e aos familiares.

O Pontífice fez um apelo à comunidade internacional “para agir com determinação e prontidão para que estas tragédias não se repitam e a segurança, o respeito e a dignidade de todos sejam garantidos”.

De acordo com o último relatório da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF), publicado em 12 de Julho, "mais de 600 pessoas que tentavam chegar à Europa pelo Mediterrâneo central afogaram-se nas últimas quatro semanas". O Papa, na sua oração antes do Angelus, exortou os fiéis a que se dediquem “aos sofrimentos e dificuldades do próximo com uma atitude de serviço e de partilha”.



Mortes no mar

As mortes de migrantes e refugiados que tentam atingir Europa pelo Mar Mediterrâneo chegaram a 1.490 neste ano, segundo os últimos dados da Organização Internacional para as Migrações.

Porém, o número é menor comparado a igual período de 2017, quando morreram 2.382 pessoas. A organização registou também a redução na entrada de imigrantes na Europa. Este ano, até 18 de Julho, data da última actualização dos dados entraram 51.782. No ano passado atingiu 110.189 imigrantes e em 2016, no mesmo período, 244.722.

Apesar da redução, no passado mês de Junho, a rota pelo Mediterrâneo central, registou o maior número de mortes dos últimos quatro anos.