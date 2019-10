Mundo

Paquistão e talibãs procuram retomar negociações com EUA

O Governo paquistanês e os talibãs afegãos defenderam ontem ser necessário retomar “o mais rapidamente possível” as negociações de paz entre os rebeldes e os Estados Unidos, rompidas no início de Setembro pelo Presidente norte-americano.

Os talibãs exigem a retirada das forças estrangeiras do país

Fotografia: DR

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Es-trangeiros do Paquistão afirmou que “ambas as partes concordaram ser necessário retomar o processo de paz o mais rapidamente possível”, após uma reunião entre o ministro da pasta, Shah Mehmood Qureshi, e os representantes dos talibãs afegãos em Islamabad.

Qureshi encontrou-se com uma delegação de 12 membros da Comissão Política talibã, liderada pelo co-fundador do movimento talibã no Afeganistão, Mulá Baradar, que passou oito anos preso no Paquistão.

No comunicado, as autoridades paquistanesas enfatizaram a necessidade de “reduzir a violência” no Afeganistão de modo a ser possível retomar as conver- sações, numa altura em que uma campanha talibã tem realizado múltiplos atentados no país.

Após o primeiro encontro, a delegação dos rebeldes reuniu-se com o Primeiro-Ministro paquistanês, Imran Khan. Pouco antes da reunião, o porta-voz da delegação talibã, Shuhabuddin Dilawar, informou, numa mensagem, que os delegados discutiriam com Islamabad “assuntos políticos”, especialmente a situação de “milhões de refugiados” afegãos no Paquistão, os “seus problemas na educação, saúde e condições de vida” e a movimentação entre os dois países.

Um porta-voz da Embaixada norte-americana já tinha adiantado, na quarta-feira, que o representante especial dos Estados Unidos para a paz e interlocutor dos talibãs, Zalmay Khalilzad, está em Islamabad para se reunir com o Governo paquistanês.

Qualquer acordo entre os EUA e talibãs não significa o início imediato de um cessar-fogo no Afeganistão.

O objectivo é abrir camin ho para que o Governo afegão e os rebeldes sentem à mesa das negociações e procurar formas de acabar com a guerra que se arrasta há mais de 20 anos, causando danos enormes em infra-estruturas, além de milhares de mortes e um número cada vez mais crescente de deslocados internos e externos.

As forças norte-americanas lideram, há vários anos, a força internaional que combate os fundamentalistas do talibã, que se opõem ao Governo d Cabul. Porém, hoje, várias décadas depois, a principal exigência dos extremistas para assinar qualquer acordo com os Estados Unidos é a retirada incondicional das forças internaionais do território afegão.