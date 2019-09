Paquistão: Queda de autocarro provoca 23 mortos

PR manifesta solidariedade as vítimas de explosão em Cabinda

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, manifestou hoje “solidariedade para com os sinistrados” da explosão ocorrida no sábado em Cabinda, garantindo que “tudo está sendo feito em Luanda” para salvar as vítimas. O chefe do executivo angolano expressou ainda os seus votos de “rápidas melhoras” através da conta do Twitter.