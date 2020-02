Mundo

Para resolver ou gerir o conflito israelo-palestiniano?

Faustino Henrique

Donald Trump apareceu ladeado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, durante o acto de apresentação, depois de dias antes ter declarado que tinha endereçado o convite ao líder palestino, Mahmoud Abbas que, oportunamente, desmentiu, dizendo nunca ter falado com o Presidente americano.

É assim, envolto nesta nebulosidade e marginalização de uma das partes, que começam os primeiros passos para resolver, acabando com o conflito, ou simplesmente gerir o conflito israelo-palestiniano, mantendo o actual status quo.

O plano para pacificar palestinos e israelitas que a administração Trump levou quase três anos a torná-lo público foi elaborado apenas com a participação israelita, facto que contraria as disposições constantes em acordos prévios, resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que determinam que todo passo nesse sentido deve ser concertado e acertado pelas partes envolvidas no conflito.

Todas as administrações americanas, a começar pelo menos desde a do democrata Jimmy Carter, Presidente entre 1976 a 1981, e com um relativo interregno com as administrações republicanas de Ronald Reagan e George Bush, procuraram resolver o conflito entre os israelitas e palestinos, com iniciativas de paz. Mas essa é a primeira vez que uma administração americana promove uma iniciativa de paz distanciando-se e prescindido por completo da participação de uma das partes num conflito cuja História e todos os contornos desaconselham passos unilaterais.

As origens do conflito israelo-palestiniano

Com o desmoronamento do Império Otomano, o Conselho da Liga das Nações, a versão do Conselho de Segurança da antecessora da ONU, tinha encarregue a Grã-Bretanha de redigir um documento proposta para regular a futura administração dos territórios da Palestina e da Transjordânia. O documento, composto de 29 artigos, foi assinado em Abril de 1919, nele constavam, entre outros, que a Palestina ficaria sob a “administração internacional”, facto que viria a efectivar-se meses depois.

Historicamente, o Mandato Britânico sobre a Palestina vigorou desde o dia 29 de Setembro de 1923 até ao dia 15 de Maio de 1948, mas pouco antes da entrada em força deste expediente a região tomou conhecimento da chamada“Declaração de Balfour” (formulada pelo ministro dos Negócios Es-trangeiros britânico, George Balfour, em 1917), em que se defendia a “necessidade de um lar nacional para o povo judeu” ao lado dos árabes, que constituíam a maioria da população. Ao longo de cerca de três décadas, as autoridades britânicas administraram com muitas dificuldades um território em que o fluxo de novos imigrantes judeus, asquenazes na sua maioria, se juntavam aos sefarditas que lá se en-contravam, bem como testemunharam inúmeros tu-

multos envolvendo as duas comunidades, a árabe palestiniana e a judaica.

Essa realidade, que prenunciava difícil coabitação de ambos os povos num único e mesmo Estado, levou a ONU a ponderar a divisão do território, facto que veio a efectivar-se com o chamado Plano de Partilha da Pales-tina, aprovado no dia 27 de Novembro de 1947, numa altura em que se aproximava o fim do Mandato Britânico sobre a Palestina. O Plano de Partilha gerou controvérsias por parte dos representantes das comunidades árabes, que rapidamente se opuseram à perspectiva de uma divisão do território da chamada Palestina, mas tinha sido aceite pelos representantes dos judeus, que o aceitaram sem reservas.

A medida que se aproximava a data do fim do Mandato Britânico, 15 de Maio de 1948, numa altura em que aumentavam os níveis de ansiedade e incertezas, en-quanto os representantes das comunidades judaicas se preparavam para a irreversibilidade da partida dos ingleses para tomar as rédeas do espaço territorial a elas reservadas pelo Plano de Partilha, as lideranças árabes limitavam-se a rejeitar o “arranjo da ONU”. A efectivação desta realidade, em Maio de 1948, seguida de tentativas dos países árabes, em solidariedade à causa palestiniana, para inviabilizar o nascimento do Estado judeu ajudou menos aos proponentes. Em vez de ajudarem os palestinos no sentido de aceitarem o Plano de Partilha, instaram os representantes daqueles no sentido de o rejeitarem, de recorrerem à força e todo este esforço acabou por ter um efeito contrário ao esperado. Não só foram mal sucedidos na tentativa de impedir o surgimento do Estado judeu, pela via da força, como acabaram por provocar um conflito armado, que contribuiu para que o Estado nascente alargasse o seu território.

Assim, nasceu o conflito entre os árabes em geral e palestinos em particular com os israelitas, com o conflito armado de 1948, também conhecida como guerra da independência que, nem o armistício de 1949, nem as sucessivas resoluções do Conselho de Segurança da ONU conseguiram resolver o conflito ao ponto do mesmo dar lugar a, pelo menos, cinco guerras naquela região. A Guerra do Suez, em 1956, em que forças israelitas participaram ao lado dos militares britânicos e franceses para “forçar” o Egipto a abrir o Canal do Suez, a chamada Guerra dos Seis Dias, de Junho de 1967, em Outubro de 1973 com a dita Guerra do Yom Kipur, em 1982, a Guerra do Líbano, em 2006, e finalmente em Julho de 2014, além de várias Intifadas, incursões israelitas e atentados à bomba.

As reacções internas e externas

Pela primeira vez e, numa demonstração rara de união, os grupos radicais e a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), esta última encarada como o “Governo” dos territórios palestinos, convergiram na rejeição do Plano de Paz Trump. Mahmoud Abbas, presidente da ANP, disse que “Jerusalém não está à venda” e, numa reacção mais àspera, o jornal The New York Times citou o sucessor de Yasser Arafat dizendo que não pretende passar à História como traidor do povo palestino.

O grupo Hamas, citado pelo jornal israelita, Ha´aretz, rejeita a iniciativa de paz do Presidente Donald Trump, alegando que “visa liquidar o projecto nacional palestiniano”.

A ONU, que devia, seguramente, ser colocada na linha de frente como mediadora com participação activa, foi apanhada em contramão e reagiu negativamente, defendendo que a solução dos dois Estados deve passar necessária e obrigatoriamente pelo regresso às fronteiras de Junho de 1967.

Da União Europeia não há ainda uma posição comum, embora da parte de alguns países, dentro e fora do espaço comunitário, haja uma posição favorável. A Inglaterra, pela voz do seu primeiro-ministro, acolhe positivamente, a França, através do Presidente Emmanuel Macron, defende que se aproveite o actual momento.

A Rússia, mais reticente, defende que as negociações de paz entre as autoridades palestinianas e israelitas sejam directamente feitas pelas partes, sem prejuízo pelos aspectos positivos dos precedentes criados. A maioria das monarquias do Médio Oriente, como era de esperar, acolheram favoravelmente a iniciativa, com a excepção do Koweit cujo ministro dos Negócios Estrangeiros disse, textualmente: “nós aceitamos o que nossos irmãos palestinos aceitarem”, numa clara alusão à rejeição.

A Turquia, um aliado dos Estados Unidos, diz que o plano apresentado no dia 28 de Janeiro, na Casa Branca, visa “roubar as terras palestinianas”, enquanto o Irão alega que se está em presença de um “nado morto”, numa referência ao que perspectiva como fracasso do plano.

O Egipto, outro país aliado dos Estados Unidos, pediu às partes que “aprofundem” a análise do conteúdo, destacando-se igualmente como o primeiro país africano a apoiar a iniciativa do Presidente Donald Trump.

Da União Africana não se sabe nada, embora seja muito provável que alinhe com os palestinos, se não for "arrastada" pela poderosa diplomacia americana.

Enfim, vale dizer que nos Estados Unidos os senadores democratas se opõem ao plano com alegações segundo as quais aos palestinos já foram prometidos muito mais do que esse projecto prevê.

O "bolo envenenado" do Presidente Donald Trump

Da “Paz à Prosperidade”, plano que prevê a criação faseada do Estado palestiniano, num período de 10 anos, e divide-se em duas partes, nomeadamente a componente económica e a dimensão política. Na primeira, prevê-se a injecção de 50 mil milhões de dólares para serem investidos na Faixa de Gaza, Cisjordânia, Egipto, Líbano e Jordânia. Ao lado deste encaixe financeiro, nesta primeira fase do “plano económico de paz”, prevê-se igualmente a materialização de numerosos projectos infra-estruturais, nomeadamente a criação de um corredor subterrâneo para ligar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia e dar a esperada contiguidade ao futuro Estado.

Pretende-se a criação de mais de um milhão de empregos nos territórios palestinos, dobrar o valor do PIB palestiniano, cortar a pobreza pela metade, diminuir o desemprego de 31 por cento para percentuais de apenas um dígito, fomentar as exportações, entre outras iniciativas económicas.

A componente política, em-bora envolva a criação de um Estado palestiniano soberano e independente, com capital nos arredores da parte leste da cidade de Jerusalém, dependendo dos passos que os palestinos derem, requer igualmente critérios de reconhecimento marcadamente draconianos e irrealísticos. Um exemplo simples tem a ver com o seguinte: a formação e reconhecimento do Estado palestiniano deverão ser determinados por Israel e pelos Estados Unidos, conjuntamente.

Elaborado por assessores e colaboradores do Presidente Donald Trump, nomeadamente Jared Kushner, que é igualmente genro do Presidente, Jason Greenblatt, o antigo enviado especial, David Friedman, embaixador dos Estados Unidos em Israel, Avi Berkowitz, sucessor do genro como enviado especial para o Médio Oriente, estranhamente todos eles judeus, e Dina Powell, a única tida como pró palestiniana. Aquela última tinha-se incompatibilizado com o grupo de trabalho pouco depois de Donald Trump ter anunciado publicamente o reconhecimento de Jerusalém como capital una e indivisível de Israel.

O plano prevê a sua incorporação numa futura resolução do Conselho de Segurança da ONU, que a vai adoptar e servir para que, por meio da resolução, sejam revogadas todas as resoluções anteriores adoptadas pela ONU.

Se por um lado, o plano de paz não faz quaisquer exigências a Israel, como por exemplo a necessidade de cessar as construções nas zonas A, B e C da Cisjordânia ou a anexação de territórios pa-lestinos, já a estes últimos são colocados um conjunto de condições que raiam à humilhação.

Por exemplo, para a efectivação de todo o processo até à criação do Estado palestiniano, ao longo de um período não in-ferior a 10 anos, os palestinos devem abster-se de filiação a qualquer Organização Internacional sem o consentimento de Israel. Deve desistir de toda e qualquer acção judicial contra Israel, contra os Estados Unidos e contra cidadãos dos respectivos países. Não poderão recorrer à Interpol, aos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, nem de Israel para apresentar “queixas” contra individualidades daqueles países. Devem deixar de pagar compensações financeiras a familiares de palestinos, mortos ou vivos, que tenham cometido crimes de sangue contra cidadãos israelitas. Proibir campanhas de incitamento contra judeus. Tal como alegadamente ocorre nos meios de comunicação, nas instituições de ensino, mesquitas.

O futuro Estado deve ser desmilitarizado, ter o espaço aéreo e fronteiras terrestres e marítimas sob total controlo de Israel, entre outras exigências completamente draconianas e que, para os palestinos, a julgar pelas primeiras reacções, não aceitam. O plano, tal como apresentado, com os seus supostos incentivos económicos e financeiros, assemelha-se a um "bolo envenenado", a julgar pela forma como a imprensa israelita retrata a iniciativa do Presidente americano, como por exemplo o editorial do The Jerusalem Post que, na edição on-line de sexta-feira considerava o Plano de Paz Trump como "maior dádiva dada a Israel pelos Estados Unidos". Um plano marcadamente pró-Israel e cujos detalhes "armadilham" as aspirações palestinianas só pode ser considerado como um "bolo envenenado", cabendo aos palestinos a decisão de o comer ou o descartar.

Lavagem de imagem

Hoje, muitos acreditam que o Plano de Paz Trump é mais uma manobra de diversão de um Presidente que se encontrava a braços com um processo de destituição e um primeiro-ministro igualmente em dificuldades por força do processo judicial que o vai levar a julgamento em Novembro deste ano.

Ambos, além dos processos de destituição e judicial, disputam eleições neste ano, a começar em Março em Israel, com as legislativas, e nos Estados Unidos, em Novembro, com as presidenciais, razão pela qual Benjamin Netanyahu e Donald Trump têm todas as razões do mundo para fazer deste Plano de Paz Trump uma espécie de "plataforma eleitoral", embora esses desígnios possam eventualmente "bater na rocha", como sói dizer-se.

O conflito israelo-palestiniano serve agora e também como pano de fundo para ganhos eleitorais. Ao contrário das iniciativas anteriores que, ao menos serviram para, durante algum tempo, gerir o conflito israelo-palestiniano e evitarem-se novas Intifadas, conflitos armados, este plano nem vai servir para cumprir com aquele desiderato, provavelmente nem para fins eleitorais e muito menos para resolver em definitivo o conflito com dignidade, imparcialidade, honestidade e respeito pelos compromissos anteriores.

Os planos e as iniciativas de Paz

Com o estado de guerra permanente entre israelitas e árabes havia necessidade de engajamento por parte dos intervenientes, da ONU, dos países regionais e das grandes potências mundiais para promover um ambiente de negociação que culminasse em acordo.

Nos últimos 50 anos, a diplomacia britânica deu lugar à americana que, atendendo ao poderio político, económico e militar dos Estados Unidos, além da influência sobre as duas partes directamente envolvidas no conflito, passou a desempenhar o esperado papel de mediação. A primeira e bem-sucedida tentativa de mediação, por parte da diplomacia americana, ocorreu em finais dos anos 70, quando o Presidente Jimmy Carter, democrata, conseguiu levar a Camp David, arredores de Washington, o Primeiro-Ministro israelita, Menachem Begin, e o Presidente egípcio, Anwar El Sadat para rubricar os Acordos de Camp David, em 1979.

Depois passou-se um interregno de aproximadamente dez anos, em que palestinos, de um lado, dedicavam-se à luta política, diplomática e militar, enquanto as sucessivas lideranças israelitas, quando instadas a negociar com os palestinos, alegavam que não tinham parceiros credíveis.

Independentemente do período de estagnação no que dizia respeito às iniciativas para aproximar israelitas e palestinos, na verdade, ocorriam algumas iniciativas para conversações, através de intermediários.

Os primeiros sinais de conversações envolvendo israelitas e palestinos começaram a suceder em finais dos anos 80 e princípios de 90, que previam uma espécie de solução exógena para resolver o conflito, partindo de intervenientes externos ao conflito. Ou seja, presumia-se que engajando os países vizinhos de Israel, com uma eventual normalização das relações entre os mesmos, mais facilmente todos chegariam à resolução do conflito, que embora não tenha resultado teve o seu mérito de provar que era possível resolver-se o problema.

Depois, ainda no início dos anos 90, as autoridades norueguesas patrocinaram conversações secretas entre representantes de Israel e da Organização de Libertação da Palestina (OLP), longe dos holofotes da imprensa, que culminaram com a assinatura dos Acordos de Oslo, no dia 13 de Setembro de 1993, na Casa Branca, por Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, sob o olhar testemunhal do Presidente Bill Clinton.

Os Acordos de Oslo cimentaram as bases para a criação das estruturas que seriam embrionárias das futuras instituições do vindouro Estado palestiniano e abriram precedentes para soluções endógenas, desta vez envolvendo directamente as partes em conflito. Oslo permitiu também abrir caminhos para outras iniciativas complementares. Sete anos depois, entre avanços e recuos, em 2000, o Presidente Bill Clinton, já em véspera de fim de mandato, tentou a última da hora um acordo, em Camp David, entre o então líder palestiniano, Yasser Arafat, e o então Primeiro-Ministro israelita, Ehud Barak, mas sem sucesso. Diz-se que, naquela altura, a delegação palestiniana se tinha insurgido contra a mediação americana, pelas propostas sugeridas por esta em nome da delegação israelita, igualmente presente. A delegação palestiniana, que se tinha retirado de Camp David, jocosamente, reagiu à imprensa declarando que a única coisa que distinguia a delegação americana da israelita eram as bandeiras, numa alusão à coordenação entre aquelas duas últimas delegações.

Dois anos depois, o Presidente republicano, George W. Bush, delineava o que passou a ser chamado de Roteiro do Mapa da Paz, uma iniciativa que foi publicamente apresentada em 2003 e que contava com o “apadrinhamento do chamado Quarteto de Paz para o Médio Oriente (Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU).

Numa altura em que as lideranças, da parte dos intervenientes directos, Ehud Olmert, Primeiro-Ministro israelita e Mahmoud Abbas, líder da Fatah, a principal organização palestiniana no seio da OLP, o “Roteiro do Mapa da Paz” foi uma espécie de resposta à II Intifada palestiniana, em 2000, que tinha custado a vida de numerosos israelitas e palestinos.

Compreendia três fases de implementação, nomeadamente a primeira em que constavam o compromisso das pré condições para um Estado palestiniano, a segunda que envolveria a criação de um Estado propriamente dito com fronteiras provisórias e finalmente a terceira que passaria por negociações para o estatuto permanente.

Os oito anos do Presidente George W. Bush não foram suficientes para ver nascer o Estado palestiniano, com o Roteiro do Mapa da Paz, de sua iniciativa.

O Presidente Barack Obama, democrata e na Casa Branca entre 2009 a 2017, não foi capaz de convencer as lideranças palestinianas e israelitas, sobretudo estes últimos, na pessoa do então Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, nunca tiveram boas relações pessoais e institucionais.

Vale dizer que, a dada altura e provavelmente em função dos insucessos das iniciativas anteriores, os palestinos passaram a colocar em causa a ideia de negociar por negociar que os convencia, cada vez mais, de que as iniciativas para conversações não passavam de meros instrumentos de gestão e não de resolução do conflito. Quer dizer, gerir pressupunha manter as partes em contínuas negociações que por sua vez acabavam por contribuir para a renovação da esperança e redução de ataques, em ambas as partes, enquanto resolver implicava engajamento e compromisso com datas e metas, acompanhamento de instituições internacionais, como a ONU, bem como sanções para a parte que inviabilizasse.