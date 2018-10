Mundo

Paris autoriza extradição de criminoso venezuelano

O Governo francês autorizou a extradição do ex-polícia Mário Sandoval para a Argentina, que pretende julgá-lo por crimes contra a humanidade implicando-o no desaparecimento do estudante Hernán Abriata, em 1976, durante a ditadura militar argentina.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, assinou a 21 de Agosto o decreto a autorizar a extradição do ex-polícia argentino.

Neste momento, a entrega de Sandoval está pendente apenas do resultado do último recurso que o ex-polícia apresentou perante o Conselho de Estado, explicou ontem à agência de notícias espanhola EFE, a advogada do Estado argentino, Sophie Thonon-Wesfreid.

Esta etapa pode demorar alguns meses, mas a advogada disse que fará “o que for legalmente possível para que argumentos dilatórios não sejam utilizados.”