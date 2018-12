Mundo

Paris em Chamas

Cerca de 31 mil “coletes amarelos” saíram ontem às ruas de toda a França no quarto grande dia de protestos, que conduziram a mais de 1000 detenções, 673 das quais em Paris, segundo o Governo.

Grupo de manifestantes infiltrados entre “coletes amarelos” cometem actos de vandalismo nas cidades francesas

Fotografia: DR

De acordo com os meios franceses, os protestos de ontem não foram tão violentos como no fim-de-semana passado. Uma maior preparação por parte das autoridades pode ser a razão.

A medição de forças com o Governo francês foi mitigada esta última semana, com um recuo na decisão de aumentar a taxação sobre os combustíveis, mas os coletes amarelos prometem continuar na rua, mantendo-se o sentimento de insatisfação e de impasse social. Deixou de ser um braço-de-ferro político e tornou-se numa espécie de punho de aço sobre a governação do Presidente Emmanuel Macron.

O Governo e as autoridades estimam que cerca de 31 mil pessoas tenham saído à rua em cidades como Paris, Lyon e Toulouse. Esperando-se uma nova situação de guerrilha urbana, foi destacado para as ruas de França um contingente de 89 mil agentes, sendo que oito mil estavam em Paris.

Adoptando uma estratégia mais dura, os agentes revistavam os manifestantes, o que levou a dezenas de detenções preventivas logo ao início dos protestos. Foram também usados canhões de água e gás lacrimogéneo em cargas sobre os manifestantes.

No meio dos tumultos, alguns carros foram incendiados e algumas lojas foram saqueadas, tendo-se registado 55 feridos, três deles polícias.

Pouco depois das 9h00 locais (menos uma em An-gola) registaram-se situações de tensão entre os manifestantes e a Polícia anti-motim, que impediu os “coletes amarelos” de atravessar a avenida nas proximidades do Palácio do Eliseu.

Cerca de uma hora depois, a polícia lançou gás lacrimogénio para dispersar as dezenas de “coletes amarelos” que tentavam chegar à rua “Arséne Houssaye”, adjacente aos Campos Elísios. Um pouco mais tarde, por volta do meio-dia, as autoridades dispararam canhões de água contra os manifestantes. Também foram ouvidos disparos de armas automáticas.

Alguns depósitos de lixo ardiam nas ruas e manifestantes atiravam pedras contra a polícia anti-motim.

A rápida actuação da Polícia pareceu revelar as ordens que receberam no sentido de reagir para evitar que se voltassem a registar as cenas de guerrilha urbana assistida na última semana. De acordo com testemunhos no local, o ambiente estava “um pouco menos tenso” do que há uma semana. Ainda assim, imprevisível.

As autoridades mobilizaram para estas manifestações cerca de 90 mil agentes das forças da ordem.

A presidente da União Nacional, Marine Le Pen, pediu ao Presidente francês, Emmanuel Macron, “respostas fortes” face ao “sofrimento social” manifestado pelos “coletes amarelos”, que protestam em Paris e em toda a França.

“É preciso que (Mácron) tome consciência do sofrimento social e lhe dê respostas fortes e imediatas”, afirmou em Bruxelas, à margem de um encontro sobre o Pacto Global para a migração, organizado pelo partido nacionalista flamengo Vlaams Belang, no qual participa também Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump.

“Apelo uma vez mais ao Presidente da República para ter em conta o sofrimento que é manifestado e dar-lhe uma resposta”, insistiu a líder da extrema-direita francesa, pedindo também a Macron para não ficar fechado no Eliseu e calado.

O movimento dos “coletes amarelos” começou há algumas semanas em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis, entretanto já suspenso pelas autoridades.

Bruxelas protege instituições da União Europeia

Centenas de “coletes amarelos” tentaram ontem manifestar-se no quarteirão europeu de Bruxelas, mas foram barrados pela Polícia, que posicionou forças e meios para proteger as instituições da UE.

Numa réplica dos protestos que decorrem em França, mas numa dimensão menor, os “coletes amarelos” belgas saíram pela segunda vez à rua na capital do Reino e da União Europeia, com o objectivo de se concentrarem no quarteirão de Schuman para conferirem um “cariz europeu” à acção, mas desta vez a Polícia estava bem preparada à sua espera - ao contrário do que sucedeu em 30 de Novembro passado -, e as instituições europeias mais protegidas do que em dias de cimeiras de Chefes de Estado e de Governo, mesmo que praticamente vazias, dado ser sábado.

Os poucos confrontos registados ontem ocorreram quando alguns manifestantes tenta-ram forçar o acesso a Schuman, mas rapidamente a situação acalmou, até porque é flagrante o desequilíbrio de forças nas ruas de Bruxelas: para centenas de \'coletes amarelos\', as autoridades - que receavam uma aglomeração maior e mais violenta - responderam com quase um milhar de polícias de choque, polícia a cavalo, canhões de água e barreiras de arame farpado em dezenas de ruas e avenidas.

A título preventivo, a Polícia procedeu a cerca de uma centena de detenções, sobretudo nas principais estações ferroviárias de Bruxelas, ponto de chegada dos “coletes amarelos” vindos de outras localidades da Bélgica e considerados potencialmente perigosos.

Face ao enorme perímetro de segurança montado em torno das instituições comunitárias, os “coletes amarelos” ficaram praticamente confinados a uma avenida a cerca de quilómetro e meio de Schuman.

Tal como em França, o au-mento da carga fiscal sobre os combustíveis é apontado como factor que fez provocar os protestos. Os belgas dizem aceitar pagar os seus impostos mas querem algo em troca, designadamente ao nível de prestação de cuidados de saúde, educação, entre outros.