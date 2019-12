Mundo

Parlamentares têm até amanhã para tentar evitar novas eleições

Os deputados de Israel têm até amanhã para tentar encontrar um substituto do Primeiro-Ministro em funções, Benjamin Netanyahu, caso contrário o país terá de realizar as terceiras eleições legislativas em menos de um ano.

Fotografia: DR

As eleições de Abril e Se-tembro deixaram Netanyahu, do Likud (direita), e o rival político, Benny Gantz, da coligação centrista Azul e Branco, praticamente empatados e nenhum conseguiu formar um Governo.

Acresce a recente acusação por corrupção do Primeiro Ministro em funções, mais uma razão pela qual a classe política está suspensa das últimas negociações.

Para evitar um terceiro escrutínio, os deputados terão de dar, até às 23h59 locais de amanhã, uma maioria a Ne-tanyahu ou a Gantz, mas para tal alguns terão de mudar de campo, a menos que os dois rivais se unissem.

A não ser que haja um "terramoto" à última hora os israelitas deverão voltar às urnas, provavelmente em Março, prevêem os analistas. No entanto, as novas legislativas podem manter a situação: uma sondagem divulgada, ontem, pela emissora estatal israelita Kan, coloca os partidos de Netanyahu e de Gantz lado a lado, como aconteceu em Abril e em Setembro.

Gideon Saar, do Likud, pediu a realização de primárias para designar o próximo líder do partido. Para a ala que apoia Saar no principal partido de Israel, Netanyahu já não consegue juntar a maioria dos israelitas.

No domingo, o Comité Central do Likud decidiu não realizar as solicitadas primárias, admitindo a possibilidade de uma eleição interna se forem convocadas novas eleições.

Nos últimos dias Netanyahu propôs a "eleição directa" para o cargo de Primeiro-Ministro. O vencedor não seria o partido que obtivesse mais lugares no Parlamento, como acontece agora e cujo líder é normalmente convidado a formar o Executivo, mas o líder que tivesse mais votos da população.

A opção foi rejeitada pela coligação Azul e Branco.

"Alterar o sistema eleitoral subitamente conduzir-nos-á ao mesmo ponto de partida: trata-se de uma proposta vazia que visa desviar a atenção de Netanyahu que é acusado em três casos de corrupção sérios e é o único homem responsável por o país se dirigir para a terceira eleição", indicou a coligação de Gantz num comunicado.

Gantz admitia um Governo de coligação com Netanyahu desde que fosse o primeiro a chefiar o Executivo, num modelo de rotação, devido aos problemas do líder do Likud com a Justiça. Netanyahu, no entanto, tem interesse em manter-se no cargo, porque as leis israelitas não obrigam um chefe de Governo a renunciar apesar de acusado.