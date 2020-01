Mundo

Parlamento aprova saída de soldados dos EUA

O Parlamento do Iraque votou favoravelmente à expulsão dos militares norte-americanos do país, segundo noticiou a agência Associated Press.

Deputados iraquianos condenaram o assassínio de Soleimani

A votação, que ocorreu hoje, acontece dois dias depois de uma ofensiva dos Estados Unidos que levou à morte do general iraniano Qassem Soleimani, em solo iraquiano. Esta morte levou à escalada da tensão no Médio Oriente.

Esta resolução, de acordo com a agência de notícias, quer que o acordo com Washington que levou tropas norte-americanas ao Iraque para ajudar a combater o Estado Islâmico, seja terminado.

Estão cerca de cinco mil soldados norte-americanos em território iraquiano.

Enquanto isso, o corpo do general da Guarda Revolucionária Iraniana Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos no Iraque, chegou ontem ao Irão, onde decorreram cerimónias fúnebres, em várias cidades, com a presença de vários milhares de pessoas.

A primeira cerimónia foi realizada na cidade de Ahvaz, no Sudoeste do país e fronteira com o Iraque. Cerca do meio-dia local, os restos mortais foram transferidos para a cidade sagrada de Mashad (Nordeste) e depois trasladados para Teerão.

Em Ahvaz, dezenas de milhares de pessoas reuniram-se para prestar homenagem a Soleimani entre gritos de “Morte aos Estados Unidos”, “Morte a Israel” e “Morte à Arábia Saudita”, segundo imagens transmitidas em directo pela televisão iraniana.

/>As autoridades iranianas acusaram os aliados de Washington na região, principalmente Israel e Arábia Saudita, de instigar o ataque norte-americano a Bagdad na sexta-feira, que provocou a morte de Soleimani e do “número dois” da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque Hachd al-Chaab, Abu Mehdi al-Muhandis, e outras pessoas.

Os actos fúnebres prosseguem hoje em Teerão, onde o funeral principal será realizado e terminará na cidade natal de Soleimani, Kerman, no Sul do país.

Soleimani, que morreu aos 63 anos, era comandante da força de elite dos Guardiães da Revolução iranianos, Al-Qods - encarregado das operações fora do Irão - e esteve presente na Síria e no Iraque, para supervisionar as milícias apoiadas por Teerão em ambos os países árabes.

O líder supremo do Irão, ayatolah Ali Khamenei, bem como os principais líderes políticos e militares do país, juraram vingar o assassínio do influente comandante.

Por sua parte, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que identificaram 52 objectivos do Irão para responder de forma “muito rápida” e “muito forte” às possíveis represálias de Teerão.