Mundo

Parlamento britânico aprova acordo do Brexit

O Parlamento britânico aprovou ontem o plano do Primeiro-Ministro, Boris Johnson, para o Brexit, o que possibilita ao Governo conservador cumprir a promessa de consolidar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até 31 de Janeiro de 2020.

Boris Johnson pede unidade aos deputados para vencer o período de incerteza

A maioria obtida pelo Partido Conservador de Johnson nas eleições de 12 de Dezembro permitiu que o texto fosse aprovado por 358 votos contra 234. O resultado na Câmara dos Comuns deve permitir uma ratificação do acordo sem sobressaltos, nas próximas etapas do processo no Parlamento.

A votação marca o fim do período de incertezas, iniciado há mais de três anos após o referendo sobre a saída britânica da UE. Entretanto, só após 31 de Janeiro o Governo britânico poderá dar início às conversações para um acordo comercial com o bloco dos demais 27 países. O texto aprovado prevê prazo até fim de 2020 para essas negociações.

A saída definitiva do Reino Unido da UE chegou a ser adiada três vezes desde 29 de Março, primeira data estipulada após o referendo.

“Hoje cumpriremos a promessa que fizemos ao povo de deixar o Brexit embalado para o Natal”, disse Johnson antes da votação. “O próximo ano será excelente para o nosso país. Agora é o momento em que começamos a agir juntos como uma nação revigorada, um único Reino Unido”, afirmou, exortando os parlamentares a “forjar uma nova parceria com os nossos amigos europeus” e “começar o processo de cura que as pessoas deste país tanto desejam”.

As etapas finais da ratificação do acordo devem transcorrer depois do feriado de Natal, com prazo até 9 de Janeiro para a aprovação da chamada Lei do Acordo de Saída, o que lhe deixará apenas três semanas para passar pela Câmara dos Lordes, a instância mais alta do Parlamento, e receber a chancela da rainha Isabel II. A oposição manteve as posições contrárias ao plano de Boris Johnson. “Ainda acreditamos ser este um acordo terrível”, disse o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que já anunciou que deixa o cargo após a derrota da formação política nas últimas eleições.

A saída do país em 31 de Janeiro será seguida de um período de transição de 11 meses, durante o qual Londres e Bruxelas deverão negociar um novo e abrangente acordo abarcando diversas áreas, de segurança à protecção de dados.

Autoridades europeias já alertaram que tratados dessa magnitude costumam levar anos até serem finalizados. Entretanto a proibição a uma extensão do prazo eleva a pressão sobre os europeus para que abandonem algumas das imposições e procurem um acordo limitado que deixaria ainda alguns temas de grande importância para serem resolvidos no futuro.

Alguns políticos criticaram a imposição do limite até o fim de 2020, afirmando que deixa o Governo britânico encurralado. Johnson, por sua vez, rebate que uma lição deixada pelo Brexit é que a definição de um prazo final pode reforçar as posições britânicas nas negociações.