Parlamento britânico retoma trabalhos hoje

O Parlamento britânico retoma os trabalhos hoje, mas sem realizar o debate semanal com o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, anunciou ontem o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

Mesmo já quase derrotado, Boris Johnson insiste ainda em manter encerrado o Parlamento

Fotografia: DR

“Entrei em contacto com líderes dos partidos para in-formá-los da minha intenção e preparar o caminho para a Câmara dos Comuns realizar o trabalho. Devido aos requisitos de notificação, não será possível realizar (a sessão semanal de) perguntas ao Primeiro-Ministro amanhã (hoje)”, disse, numa declaração aos jornalistas perto da sede do Parlamento, em Londres.

No entanto, acrescentou, “haverá espaço para perguntas urgentes, declarações de ministros e pedidos de debates de emergência”.

Bercow aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal britânico, que considerou “ilegal” a suspensão do Parlamento, decidida pelo Primeiro-Ministro, durante cinco semanas, até 14 de Outubro, 17 dias antes do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia (“Brexit”).

“Ilegal porque impediu ou frustrou o Parlamento no cumprimento das suas funções essenciais. E fez isso num momento crucial para o nosso país. Os cidadãos do Reino Unido têm o direito de supor que o Parlamento cumpra a sua função principal, que é de estar em condições de escrutinar o Executivo, de obrigar os ministros a prestar contas e de legislar, se assim o desejar”, afirmou.

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, encontra-se a participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, e os procedimentos parlamentares determinam que as perguntas dos deputados para o debate semanal das quartas-feiras sejam submetidas com três dias de antecedência.

O Supremo Tribunal britânico declarou, na segunda-feira, que a suspensão do Parlamento pelo Primeiro-Ministro é ilegal, impondo uma imensa derrota ao governante. A magistrada Brenda Marjorie Hale indicou que o recurso foi analisado pelo colectivo de juízes e que a decisão foi unânime.

Lady Hale sublinhou que ideia apresentada à Rainha da Inglaterra por Boris Johnson, de prorrogação do Parlamento, é “ilegal, nula e sem efeito”.

“A decisão de aconselhar Sua Majestade a suspender o Parlamento era ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem uma justificação razoável”, sustentou a magistrada.

Excluindo qualquer poder de intervenção nesta decisão por parte de Boris Johnson - “Não é claro que seja necessário qualquer passo da parte do Primeiro-Ministro” - , Lady Hale passou o testemunho aos presidentes da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, que deverão decidir os próximos passos.

John Bercow, porta-voz do Parlamento, já terá dado indicação, de acordo com a BBC, de que a câmara se deve reunir com urgência, para que possa haver uma consulta junto dos líderes partidários.

A deliberação do tribunal de última instância foi tomada após três dias de audiências na semana passada, que escutaram os argumentos dos advogados dos requerentes e do Governo conservador britânico.

Oposição quer demissão de Boris Johnson

O líder do Partido Trabalhista e outros partidos da oposição defenderam, ontem, que o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, deve demitir-se, na sequência da decisão do Supremo Tribunal britânico, que considerou “ilegal” a suspensão do Parlamento.

“Convido Boris Johnson a considerar a sua posição e a tornar-se no Primeiro-Ministro com o mandato mais curto de sempre”, afirmou Jeremy Corbyn, numa intervenção aplaudida durante o Congresso do principal partido da oposição, que decorre em Brighton.

O Supremo Tribunal britânico declarou, segunda-feira, ilegal a suspensão do Parlamento decidida pelo Primeiro-Ministro, Boris Johnson, até duas semanas antes do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia.

Na leitura da decisão, a juíza, Brenda Hale, disse que "a decisão de aconselhar Sua Majestade a suspender o Parlamento era ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem uma justificação razoável”.

Na opinião de Corbyn, esta decisão “mostra que o Primeiro-Ministro agiu de maneira errada ao fechar o Parlamento. Demonstra um desprezo pela democracia e um abuso de poder”. O líder trabalhista mostrou ser de opinião que o Parlamento reabra o mais rápido possível para confrontar o Governo sobre o plano para o “Brexit”.

Antes da suspensão, o Parlamento aprovou uma lei que exigia que o Governo peça formalmente uma extensão do prazo de saída se não for alcançado um acordo até 19 de Outubro, mas o Primeiro-Ministro insistiu que não pretende fazê-lo e que pretende implementar a saída britânica da União Europeia (UE) no prazo de 31 de Outubro.

Corbyn disse que o PM deve “respeitar a lei, descartar um “Brexit” sem acordo e realizar eleições que escolha um Governo que respeite o Estado de Direito”.