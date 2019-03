Mundo

Parlamento britânico vota em breve alteração da data de saída da UE

O Governo britânico vai submeter ao Parlamento na próxima quarta-feira a legislação necessária para alterar a data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), inicialmente prevista para esta sexta-feira.

Fotografia: DR

A legislação vai ter duas datas de saída, às 23h00 horas de 12 de Abril ou, na condição de um Acordo de Saída ser aprovado até às 23h00 horas de sexta-feira, de 22 de Maio de 2019, adiantou a responsável do Governo pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom.

Estas datas foram estipuladas nas conclusões do Conselho Europeu de 21 de Março na sequência de um pedido do Governo britânico para uma extensão do artigo 50º, que define um período de dois anos para negociar a saída de um Estado membro da UE.

Leadsom vincou que a data de saída já mudou no direito internacional, pelo que é preciso reflectir esta alteração na legislação nacional para não criar conflitos legais e para coincidir com outra legislação interna que entra em vigor no “dia de saída” da UE.

A hora do debate, cuja duração se estima em 90 minutos, seguido pela votação, está condicionada pelos “votos indicativos” sobre planos alternativos para o “Brexit”, cuja proposta foi aprovada na segunda-feira para ter prioridade na agenda parlamentar.