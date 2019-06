Mundo

Parlamento da Guiné-Bissau destitui José Mário Vaz

A maioria dos deputados da Assembleia Nacional Popular (ANP) da Guiné-Bissau aprovou hoje, uma resolução que determina a cessação imediata das funções constitucionais do Presidente da República e a sua substituição no cargo pelo presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá.

A resolução que afasta José Mário Vaz, cujo mandato terminou no domingo, foi aprovada por 54 dos 102 deputados do Parlamento, ou seja, os deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGGC), Assembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau, União para a Mudança e partido da Nova Democracia, que formam a maioria.

Os deputados do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15) e do Partido da Renovação Social (PRS) não estiveram presentes na sessão.

A resolução mandata o presidente da ANP, Cipriano Cassamá, a "tomar as disposições necessárias ao efectivo exercício das suas funções constitucionais".

Segundo o líder parlamentar do PAIGC, Califa Seidi, o processo passa por um mecanismo que terá de ser feito através de via judicial, nomeadamente junto do Supremo Tribunal de Justiça, que na Guiné-Bissau também tem funções Constitucionais.



Notícia em desenvolvimento ...