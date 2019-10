Mundo

Parlamento discute programa de Governo

O Parlamento da Guiné-Bissau iniciou, ontem, o debate do programa do Governo, que ocupará os deputados durante três dias, depois de ter sido adiado em Setembro devido a uma greve de funcionários parlamentares.

Aristides Gomes, chefe do Executivo da Guiné-Bissau

Fotografia: DR

De acordo com a Lusa, o Governo guineense entregou o programa no Parlamento no início de Setembro, mas, devido à ausência do presidente daquele órgão e do Primeiro-Ministro, Aristides Gomes, do país, o início do debate ficou marcado para 19 de Setembro. Porém, uma greve dos funcionários do Parlamento levou ao cancelamento da sessão naquela data, mas a reunião acabaria por ser retomada numa unidade hoteleira de Bissau, sem os deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que venceu as eleições legislativas de Março. O PAIGC acabaria por impugnar aquela sessão, alegando várias irregularidades.

Ontem, na primeira sessão extraordinária da décima legislatura, os deputados começaram por analisar também a situação da apreensão de drogas na Guiné-Bissau, seguindo-se a discussão e posterior votação do orçamento da Assembleia Nacional Popular, designação de novos membros do Conselho de Administração e decisão sobre o novo modelo do cartão de identificação e livre-trânsito dos deputados.