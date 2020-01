Mundo

Parlamento Europeu aprova Acordo do Brexit

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje, o Acordo de Saída do Reino Unido do bloco europeu com 621 votos a favor, 49 votos contra e 13 abstenções. Esta votação dá por concluído o longo e convulso processo iniciado em 2016.

Fotografia: DR

Com a aprovação do “Brexit”, a saída efectiva deve acontecer já sexta-feira, dia 31, à meia-noite (hora de Bruxelas, 23h00 em Angola).

Conhecidos os sentidos de voto, os eurodeputados entoaram a canção 'Auld Lang Syne', um poema escocês tradicionalmente cantado para receber o Ano Novo, aqui utilizado como o marcador de uma nova fase.

O presidente do PE, David Sassoli, ao concluir os trabalhos do plenário, disse estar “profundamente triste” com o resultado da votação e despediu-se dos eurodeputados britânicos, dizendo saíram da UE, mas que farão sempre parte da Europa. Antes de terminar, lembrou a deputada britânica Jo Cox, assassinada por um terrorista de extrema-direita durante a campanha para o referendo do Brexit, em 2016. Sassoli sublinhou que “é maior aquilo que nos une, do que aquilo que nos separa”.

Recorde-se que o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia foi esta quarta-feira a votos em Bruxelas, naquela que era a última etapa formal para a efectiva consumação do Brexit, já amanhã.

Esta votação seguiu-se à aprovação pela Câmara dos Lordes do projecto de lei que formalizava a saída do Reino Unido do bloco europeu, no dia 23, e consequente promulgação pela rainha Isabel II, no mesmo dia.

Faltava apenas a votação, em plenário, em sede de Parlamento Europeu. Para a aprovação do Acordo de Saída era necessária apenas uma maioria simples dos votos expressos.