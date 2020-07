Parlamento Europeu pede inquérito sobre “Luanda Leaks”

Cunene, percurso marcado por múltiplos fenómenos

Quando, por volta das 7h00 do dia 23 de Agosto de 1981, caiu a primeira bomba da aviação sul-africana, Gerónimo Haleinge encontrava-se a tomar o pequeno-almoço, no Palácio Municipal da Cahama, na companhia do administrador local, João de Brito Hiliwanifa, e outros colegas de trabalho.