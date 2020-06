Parlamento Europeu pede medidas "eficazes e decisivas" em Cabo Delgado

Académica do Zangado nunca recebeu dinheiro

O presidente da Académica Social Escola do Zangado, Carlos Dias Paím, garantiu, ontem, ao Jornal de Angola, que o clube nunca arrecadou dinheiro com as saídas dos atletas que formou, nem tão pouco com os transferidos para as equipas do Campeonato Nacional da Primeira Divisão (Girabola).