Parlamento moçambicano aprova Lei de Amnistia

O parlamento moçambicano aprovou hoje a Lei de Amnistia para crimes contra a segurança do Estado cometidos no âmbito dos confrontos entre o braço da Renamo e as Forças de Defesa e Segurança (FDS) nos últimos cinco anos.

Actual líder da Renamo está comprometido com o êxito das negociações com o Governo moçambicano

Fotografia: DR

A Lusa refere que a lei foi adoptada por consenso pelas três bancadas da Assembleia da República e resulta de uma proposta do Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, como um impulso para o sucesso das negociações entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) visando a instauração de uma paz definitiva no país.

O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Joaquim Veríssimo, que apresentou o diploma, disse que o mesmo vai isentar de responsabilidade criminal autores de crimes contra a segurança do Estado, crimes militares e conexos, crimes contra a ordem e segurança pública, crimes contra pessoas e propriedade, no quadro das "hostilidades militares" entre as FDS e o braço armado da Renamo.

"A lei vai cobrir práticas delituosas entre 2014 até à assinatura de um acordo de paz previsto para este ano entre o Governo e o principal partido da oposição", declarou Joaquim Veríssimo.

A bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, considerou a lei um alicerce fundamental para a assinatura de um acordo de paz definitivo entre o Governo e a Renamo.

"A lei cria as bases necessárias para a assinatura de um acordo de cessação das hostilidades e serve para afirmar o compromisso da Frelimo de tudo fazer para a garantia de uma paz efectiva", afirmou Sérgio Pantie, deputado do partido no poder, que leu a declaração de voto da sua bancada.