Parlamento moçambicano reduz convidados para primeira sessão

A Assembleia da República de Moçambique decidiu reduzir para 15 o número de convidados para a abertura da primeira sessão ordinária, no âmbito das medidas de prevenção contra o novo coronavírus, anunciou, ontem, o porta-voz do órgão, Oriel Chemane.

Deputados da Assembleia da República de Moçambique acatam medidas de prevenção

“Esta foi a conclusão a que chegou o grupo de trabalho encarregue de elaborar a proposta das medidas a serem adoptadas pela magna casa”, disse Oriel Chemane, citado pelo diário Notícia.

O arranque da primeira sessão ordinária do Parlamento moçambicano está marcado para o dia 25 e constam da lista de convidados apenas titulares de cargos de soberania do Estado, um representante do corpo diplomático e cinco membros do Governo, além de três representantes dos partidos com assento na Assembleia da República. A cobertura jornalística da sessão será feita apenas pela Televisão de Moçambique, que deverá posteriormente partilhar as imagens da reunião com outros órgãos de comunicação social.

O Parlamento tem 250 deputados e, nesta primeira sessão, estava prevista a presença do Governo, além da comunicação social, assessores e funcionários, o que levantou preocupações sobre o número de participantes, tendo em conta que as medidas de prevenção contra a Covid-19 definidas no país desaconselham eventos com mais de 300 pessoas.

Apesar de não existir, ainda, um caso confirmado no país, Moçambique elevou o estado de alerta e reforçou as medidas de prevenção ao surto do novo coronavírus, anunciou, no sábado, o Chefe de Estado, Filipe Nyusi. A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) de Moçambique alertou, ontem, para casos de especulação de preços de desinfectantes e outros recomendados para a prevenção da Covid-19.

“Há especulação nos produtos de higiene que sempre estiveram à venda, mas aos quais ninguém dava atenção por serem de uso hospitalar”, disse Virgínia Muianga, porta-voz da INAE à Lusa.

Os produtos são gel à base de álcool, luvas, máscaras, entre outros artigos do mesmo tipo. De acordo com a dirigente, a especulação acontece no mercado e nas farmácias por onde a instituição fez fiscalização, após denúncia. Sem explicar qual é a margem de diferença entre os preços actuais e anteriores, a dirigente disse que a INAE obrigou os pontos de venda a repor o preço praticado antes da eclosão da Covid-19. Virgínia Muianga referiu que a inspecção continua em todo o país.