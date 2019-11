Mundo

Parlamento pede novas eleições e impede candidatura de Morales

O Parlamento da Bolívia aprovou a realização de novas eleições presidenciais e legislativas, para colocar fim à crise política iniciada com o acto eleitoral de 20 de Outubro, cujos resultados foram contestados.

Fotografia: DR

O projecto de lei foi aprovado no sábado à noite pelos deputados da câmara baixa do Parlamento, algumas horas após a aprovação no Senado. De seguida, deve ser promulgado pela Presidente interina, Jeanine Añez, para ter força de lei.

O texto proíbe qualquer pessoa que tenha cumprido dois mandatos de concorrer a um terceiro, deixando de fora a possibilidade de candidatura de Evo Morales, que já cumpriu três termos presidenciais, desde 2006.

Evo Morales renunciou ao cargo, exilando-se no México, no final de várias semanas de violentas manifestações nas ruas da Bolívia, para contestar a vitória de 20 de Outubro.

De acordo com a proposta dos partidos, as eleições devem ser realizadas até dia 12 de Janeiro de 2020.

O próprio partido de Evo Morales, o MAS (Movimento ao Socialismo), que tem maioria no Parlamento, votou a favor do projecto, numa clara demonstração das divisões sobre o ex-Presidente.

O projecto de lei conseguiu aprovação graças a um acordo entre o partido Movimento ao Socialismo (de Evo Morales) e a Unidade Democrática (de onde emergiu a Presidente interina) e o Partido Democrata Cristão.

Os senadores também deliberaram nomear um novo Supremo Tribunal Eleitoral, cujos sete membros foram muito contestados, na sequência dos resultados eleitorais que deram a vitória a Evo Morales.

Em 10 de Novembro, a Organização dos Estados Americanos (OEA) divulgou um relatório a denunciar graves irregularidades nas eleições presidenciais de 20 de Outubro.

Evo Morales considera que foi pressionado para renunciar ao cargo de Presidente, levando vários governos a considerar que existiu um “golpe de Estado” na Bolívia.