Parlamento regional da catalunha vota moção de censura na próxima semana

O Parlamento regional da Catalunha vai debater e votar, na próxima segunda-feira, a moção de censura que o Cidadãos (direita liberal) avançou contra o presidente independentista do Governo regional, Quim Torra.

Os partidos independentistas têm a maioria dos deputados da Assembleia regional, o que faz prever com um grau elevado de probabilidade que a proposta será chumbada. A moção apenas é apoiada pelo Partido Popular da Catalunha (direita) e tanto o Partido Socialista da Catalunha (na esfera do PSOE) como outros partidos, independentistas ou não, já fizeram saber que se vão abster, porque não concordam com a possibilidade de o Cidadãos subir ao poder na região. As moções de censura em Espanha incluem o nome de quem vai substituir a pessoa censurada, neste caso a líder regional do Cidadãos, Lorena Roldán, que seria a nova presidente regional caso fosse aprovada.

"Torra é o problema, mas o Cidadãos não é a solução", segundo a líder parlamentar regional socialista, Eva Granados. Por seu lado, a líder dos "Comunes" (versão catalã do Podemos, extrema-esquerda), Jéssica Albiach, assegurou que substituir Quim Torra por Lorena Roldán é equivalente a "meter o lobo a guardar as ovelhas" ou um "pirómano a apagar o fogo".