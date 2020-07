Mundo

Parlamento santomense aprova OGE rectificativo

O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou, terça-feira, ao final da tarde, na ge-neralidade, o Orçamento Geral do Estado rectificativo para 2020, com 28 votos a favor da coligação de partidos que apoiam o Governo, 24 votos contra, da Acção Democrática Independente (ADI), e três abstenções.

O chefe do Executivo santomense reconhece dificuldades na mobilização de recursos

Fotografia: DR



Os partidos que apoiam o Governo são o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social De-mocrática (MLSTP-PSD) e uma coligação de três pequenos partidos composta pelo PCD-UDD-MDFM, com cinco assentos parlamentares.

Na aprovação do documento na generalidade, o Primeiro-Ministro, Jorge Bom Jesus, reconheceu que este ano o país “tem tido alguma dificuldade na mobilização de recursos, sobretudo ao nível das doações e dos empréstimos”.



O chefe do Executivo anunciou, nesse âmbito, um apoio de mais de quatro milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI), outros 10 milhões de dólares do Banco Africano de Desenvolvimento, bem como um apoio orçamental de cinco milhões de euros da União Europeia. Jorge Bom Jesus sublinhou, ainda, que a nível bilateral o Governo tem promessas da China, Marrocos e de outros parceiros.



Na apresentação do documento, o Primeiro-Ministro defendeu um “pacto de concertação social e geracional” para a elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021. Segundo a Lusa, Jorge Bom Jesus justificou que um acordo amplo, que pudesse incluir várias forças partidárias e sociais, “responderia ao leque de desafios do período pós-crise e retoma económica”.



O chefe do Executivo disse que o projecto de orçamen-to rectificativo e as Grandes Opções de Plano pretendem “ajustar os números à nova normalidade e realidade social, económica e financeira” no âmbito da crise provocada pela Covid-19.

O “orçamento provisional é o mais autêntico dos últimos anos, tendo em conta o pouco tempo de execução que falta para o final do ano económico”, disse Jorge Bom Jesus.



O Governo destina 37,2 por cento deste orçamento a projectos de investimentos públicos e 56,5 por cento para as despesas de funcionamento, ou seja, para a manutenção do aparelho do Estado.

O Executivo espera chegar ao final do ano com um défice global primário doméstico estimado respectivamente em 3 e 5,7 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), calculando que a inflação se situará na ordem dos oito por cento e o défice primário de 6,3 por cento do PIB.



Moção de censura



Mas, o principal partido da oposição, a Acção Democrática Independente (ADI), não só recusou esse pacto de estabilidade como apresentou uma moção de censura contra o Governo do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, que acusa de praticar um “cortejo de actos manifestamente de corrupção e arbitrariedades”.Segundo a Lusa, o responsável referiu que apesar de o seu partido constituir a maioria parlamentar com 25 dos 55 assentos, a ADI tem “a plena consciência da sua inferioridade em relação à soma dos deputados” para fazer passar esta moção de censura.



A ADI acusou, ainda, o Executivo de “não olhar os meios para justificar os fins”, agindo com “práticas sistemáticas de ilegalidades”.

Em conferência de imprensa, o partido acusou, também, os “membros e altos responsáveis da administração pública da prática” de “factos absolutamente censuráveis”.

Um dos motivos que levou a ADI a introduzir uma moção de censura contra o Executivo de Jorge Bom Jesus, que completou em Dezembro dois anos de governação, tem a ver com a gestão dos fundos para fazer face à pandemia da Covid-19.

As cerimónias de celebração do dia da festa nacional da Independência mereceu, igualmente, crítica severa do principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe.



A moção de censura foi subscrita por um grupo de 14 deputados, destacando-se entre eles o líder da bancada, a secretária da Assembleia Nacional Celmira Sacramento, o ex-secretário-geral do Parlamento Domingos Boa Morte e Arlindo Ramos, ex-ministro da Defesa no Governo de Patrice Trovoada. A moção de censura foi já entregue à Assembleia Nacional (Parlamento) e a data para a sua análise e discussão “ainda não é conhecida”, disse à Lusa uma fonte do Parlamento.