Parlamento aprova programa do governo sem qualquer votação

O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou, sem votação e apenas com o sentido de votos das declarações políticas das diferentes bancadas, o programa do XVII Governo Constitucional para os próximos quatros anos.

O líder parlamentar do partido ADI, que agora passou para a oposição no Parlamento defende que “a resposta” deste programa, do Governo do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, “não se baseou na real situação do país” e apresenta alguns aspectos “irrealizáveis”. Ainda assim, explicou, a sua bancada “dá o benefício da dúvida ao programa”.

Para o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), que assumiu o Governo após as eleições de 7 de Outubro, este programa “desenha as medidas que o Governo tem como as principais para melhorar a vida das pessoas”.

Por sua vez, o Primeiro-Ministro, Jorge Bom Jesus, explicou aos deputados que o seu Governo “não tem a veleidade de querer resolver os problemas sozinho”. “São Tomé e Príncipe precisa de todos os seus filhos, da inclusão de todas as competências internas e da diáspora, queremos construir um país para todos e o programa do Governo alinha-se neste mesmo diapasão”, explicou.