Mundo

Parlamento aprova uma mulher como presidente do Supremo

O Parlamento etíope confirmou a militante dos direitos humanos, advogada e bancária Meaza Ashenafi, como nova presidente do Tribunal Supremo Federal.

Fotografia: DR

Solomon Arede, advogado e juiz formado pela Universidade de Harvard, será o vice-presidente do Tribunal Supremo Federal da Etiópia depois da aprovação, por unanimidade, das duas candidaturas por parte dos parlamentares.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, actualmente em visita à Europa, submeteu a nomeação destes dois altos responsáveis ao Parlamento para aprovação.

Meaza é fundadora e presidente do Conselho de Administração do banco Enat Bank, que concede empréstimos às empresas criadas por mulheres.

Antes da sua nomeação, esta militante dos direitos das mulheres trabalhou para a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA) como conselheira da Divisão de Desenvolvimento das Capacidades e Direitos do Género, em Addis Abeba.

Meaza é igualmente fundadora e directora executiva da Associação das Mulheres Juristas da Etiópia, que ajuda gratuitamente as mulheres no plano jurídico, e trabalhou na Comissão encarregada de redigir a Constituição etíope. No mês passado, o primeiro-ministro havia empossado um Governo com 50 por cento de mulheres e o Parlamento confirmado também uma mulher como Presidente da República.