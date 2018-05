Mundo

Parlamento espanhol discute amanhã moção de censura contra Mariano rajoy

Uma moção de censura do Partido Socialista Espanhol (PSOE) contra o chefe do Governo, Mariano Rajoy, começa a ser debatida amanhã no Parlamento, anunciou fonte oficial.

Fotografia: DR

A proposta de data, da presidente do Congresso, Ana Pastor, foi apresentada e aceite por Pedro Sánchez, líder do PSOE, que disse aos jornalistas que o plenário começa às 9h00 locais.

A previsão do Parlamento é que o debate se prolongue das 9h00 às 21h00 na quinta-feira, e das 9h00 às 12h00 na sexta-feira, altura em que será votada.

Pastor justificou a rapidez com que a moção vai ser debatida com o facto de não existirem questões pendentes a debater no Congresso.

No ano passado, a moção de censura apresentada pelo secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, demorou quase um mês a ser levada ao plenário, porque estava pendente da aprovação do Orçamento do Estado.

Em 40 anos de democracia, foram debatidas outras três moções de censura, contra Adolfo Suárez, Felipe González e Mariano Rajoy, e nenhuma teve êxito.

Também foram debatidos outros dois votos de confiança, apresentados por Suárez e González.