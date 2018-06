Mundo

Parlamento guineense aprova Programa de Governo

O programa do Governo da Guiné-Bissau, que tem como principal objectivo organizar as próximas eleições e consolidar as finanças públicas, foi aprovado por unanimidade.

Fotografia: DR

Os 89 deputados presentes no hemiciclo votarama favor do programa apresentado terça-feira pelo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes. O último programa de Governo aprovado pela Assembleia Nacional da Guiné-Bissau tinha sido em 2014, após as eleições legislativas ganhas pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), liderado por Domingos Simões Pereira.