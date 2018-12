Mundo

Parlamento reintegra juízes suspensos em Maio

O Parlamento são-tomense aprovou na sexta-feira, ao princípio da noite, projectos de resolução que reconduzem nos cargos os quatro juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e os que fazem cessar as funções dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional (TC).

Ambos os projectos foram aprovados com 28 votos a favor do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e da coligação PCD-UDD-MDFM - forças que suportam o novo Governo do país - e 19 contra, sendo 17 da Acção Democrática Independente (ADI) - partido que até às eleições de Outubro liderou o Governo - e dois do Movimento Caué.

Anteriormente, a 4 de Maio, o Parlamento são-tomense já tinha aprovado, com 31 votos a favor e seis contra, outro projecto de resolução que exonerou e aposentou compulsivamente três juízes, incluindo o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Este novo documento “reintegra imediatamente no pleno exercício das anteriores funções, usufruindo de todos os direitos e regalias inerentes ao exercício dessas funções, incluindo todas as regalias que deixaram de receber”, todos os juízes conselheiros anteriormente exonerados.

Um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça tinha determinado a “suspensão imediata” da execução da resolução parlamentar de exoneração e reforma compulsiva de três juízes conselheiros daquele tribunal.

Os juízes que tinham sido destituídos são Silva Cravid, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e os juízes conselheiros Frederico da Glória e Alice Vera Cruz, todos os que decidiram em acórdão sobre a devolução da cervejeira Rosema ao empresário angolano Mello Xavier.