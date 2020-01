Mundo

Partido dá luz verde para Nguesso concorrer em 2021

O Presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, 71 anos, no poder há mais de 30, tem luz verde do Partido Congolês do Trabalho (PCT) para candidatar-se às próximas eleições presidenciais agendadas para 2021, nas quais vai concorrer à sua própria sucessão.

Fotografia: DR

A decisão foi tomada no final do V Congresso do PCT, que contou com a participação de delegados eleitos em todo o país e no exterior. O evento decorreu sob o lema “Membros e simpatizantes do Partido Congolês do Trabalho, neste ano do 50º aniversário, juntos na disciplina e coesão, vamos fortalecer os ideais e valores do nosso grande e glorioso partido; vamos assumir, sob a liderança e condução do camarada Presidente Denis Sassou Nguesso, os desafios do desenvolvimento do Congo”, numa clara perspectiva do posicionamento do PCT nas eleições presidenciais de 2021. Sassou Nguesso está no poder há mais de 30 anos, mas não seguidos. Iniciou a carreira na década de 1960, quando se formou numa escola militar francesa. Em 1979foi eleito Presidente pela primeira vez. Na altura, havia apenas um partido no país, tendo permanecido no cargo mais de uma década.

Quando no início dos anos 1990, o Presidente sofreu pressões de muitos congoleses e países africanos (ex-colónias francesas) para que fossem permitidos mais partidos políticos no Congo, Sassou Nguesso cedeu. No ano seguinte, perdeu as eleições para Pascal Lissouba.

Poucos anos mais tarde, o país passou por uma sangrenta guerra civil. As tropas de Sassou Nguesso derrotam as forças do Presidente à época. Sassou Nguesso declarou-se Presidente em Outubro de 1997. O V Congresso do Partido Congolês do Trabalho decorreu de 27 a 30 de Dezembro passado.