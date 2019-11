Mundo

Partido do “Brexit” favorece conservadores nas legislativas

O líder do Partido do "Brexit", Nigel Farage, anunciou, ontem, que não vai apresentar candidatos às legislativas britânicas de 12 de Dezembro em quase metade dos círculos para não prejudicar o Partido Conservador.

Líder do Partido do “Brexit”, Nigel Farrage, recua na decisão

Fotografia: DR

Num discurso em Hartlepool, no Norte de Inglaterra, Farage adiantou que o Partido do "Brexit" não vai disputar os 317 círculos onde os conservadores ganharam nas últimas eleições, em 2017.

"Vamos concentrar os nossos esforços em todos os assentos ocupados pelo Partido Trabalhista, que quebrou completamente a promessa do programa eleitoral em 2017 de respeitar o resultado do referendo de 2016", explicou. Farage explicou que a decisão foi tomada após visionar um vídeo de propaganda publicado pelo Primeiro-Ministro, Boris Johnson, no domingo, nas redes sociais. No vídeo, o líder do Partido Conservador reafirma a intenção de sair da União Europeia e as futuras relações vão basear-se "num simples acordo de comércio livre sem estar baseado em qualquer tipo de alinhamento político", o qual espera concluir até ao final de 2020 para não ter de estender o período de transição após o "Brexit".

Farage considera que este é um "compromisso claro e inequívoco" de Johnson e que pensou durante a noite: "Isto parece-se mais com o "Brexit" para o qual votámos: comércio, cooperação, reciprocidade com os nossos vizinhos europeus".O foco da campanha do partido, adiantou, vai ser agora eleger alguns dos deputados em regiões até agora dominadas pelo Partido Trabalhista que votaram no “Brexit”em 2016.

s contra os conservadores devido ao risco de polarizar o eleitorado e favorecer os partidos pró-europeus, incluindo o 'Labour'.

Boris Johnson recusou uma aliança proposta por Farage, apesar de os partidos anti-"Brexit", os Liberais Democratas, Plaid Cymru e Verdes, terem feito um pacto para apoiar um candidato único em 60 círculos eleitorais.

As listas de candidatos só fecham na quinta-feira às 16h00 e nessa altura ficam formalizados os nomes que vão constar dos boletins de voto nos 650 círculos eleitorais que correspondem ao número de assentos na Câmara dos Comuns que vão ser preenchidos nas eleições legislativas de 12 de Dezembro.