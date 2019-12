Mundo

Partido no poder aberto a acordos com a oposição

O partido no poder em Cabo Verde, o (MpD), manifestou-se, quinta-feira, disponível para construir entendimentos em questões de regime com a líder do maior partido da oposição (PAICV), Janira Hopffer Almada, que foi reeleita domingo para um terceiro mandato.

Fotografia: DR

Segundo a Lusa, a vontade foi manifestada pelo secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD), Miguel Monteiro, numa mensagem dirigida à presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

“Gostaria de lhe manifestar e reafirmar a total disponibilidade do MpD, que tem neste momento a responsabilidade na governação do país, para juntos construirmos os melhores entendimentos em questões de regime, que possam reforçar o sistema político, a confiança junto dos nossos cidadãos e no encontro de soluções que garantam o desenvolvimento integrado, inclusivo e sustentável do nosso Cabo Verde”, escreveu Monteiro.

Na mensagem, enviada em nome do presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, o secretário-geral salientou que os que estão legitimados pelo voto popular têm “a consciência dos ingentes desafios que se colocam ao país e que exigirão o entendimento e concurso de todos os actores sociais e políticos, num quadro de compromisso e confiança”.

Miguel Monteiro adiantou que o MpD “acompanhou com atenção e interesse” o processo eleitoral que reconduziu Janira Hopffer Almada a mais um mandato à frente dos destinos do PAICV e augurou sucessos para o Congresso do partido que irá escolher os novos órgãos nacionais.