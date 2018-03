Mundo

Partido da oposição luta contra extinção

O partido da oposição Cidadãos para a Inovação (CI), ilegalizado na Guiné Equatorial pela justiça a 26 de Fevereiro, apresenta recurso esta semana, assim que receber a nota da sentença, disse ontem uma fonte oficial à agência de notícias Lusa.

Acto de massas a favor de forças políticas da oposição

Fotografia: DR

Um dos advogados do Cidadãos para a Inovação, Ponciano Mbomio Nvó, disse, a partir de Malabo, que, em conjunto com outros juristas, irá deslocar-se esta semana a Mongomo, no leste do país, para receber oficialmente a sentença. Iniciará depois os procedimentos para apresentar o recurso, não só contra a ilegalização do maior partido da oposição equato-guineense, mas também contra a pena de prisão de 26 anos a que foram condenados 36 dos 146 militantes do Cidadãos para a Inovação que tinham sido detidos sob a várias acusações.

Na quinta-feira, o líder do Cidadãos para a Inovação, Gabriel Nsé Obiang Obono, pediu à comunidade internacional para que aja com sentido de justiça face à ilegalização do partido. A justiça do país decidiu na segunda-feira a dissolução do CI e condenou 36 dos 146 militantes a 26 anos de prisão sob a acusação de sedição.

“Pedimos e denunciamos à comunidade internacional que a ilegalização (do CI) é uma questão política, porque o Governo (liderado pelo Presidente Teodoro Obiang Nguema) não quer oposição”, disse Obiang Obono, apelando à intervenção estrangeira.

O julgamento dos 146 militantes e apoiantes do Cidadãos para a Inovação começou em meados de Fevereiro em Mongomo. Porém, o juiz instrutor do caso absolveu a maioria dos acusados, mas condenou 36 a uma pena de prisão de 26 anos.

Os factos em que se baseou o juiz ocorreram na localidade de Aconibe, no sudeste da Guiné Equatorial, quando, segundo a oposição, a polícia dispersou com tiros para o ar dezenas de militantes do Cidadãos para a Inovação que cumpriam actividades no quadro da preparação das eleições legislativas de 12 de Novembro de 2017, impedindo-lhes a entrada na cidade. Nas eleições, o COI foi a única força política da oposição que elegeu um deputado - os restantes 99 do partido-Estado.